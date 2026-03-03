El 50% dels joves de famílies sense recursos no accedeixen a beques
Helena López
La meitat dels joves en situació de pobresa es queden sense accés a beques per a estudis postobligatoris. Dels més de 82.000 joves d’entre 16 i 18 anys de famílies amb pocs recursos, tot just 41.500 (50,2%) van rebre algun tipus d’ajuda durant el curs 2024-2025. Així ho denuncia un informe de la Fundació Bofill presentat ahir, que assenyala que aquesta falta de suport econòmic frena la lluita contra l’abandonament escolar primerenc. Les dades confirmen que l’abandonament escolar entre l’alumnat amb menys ingressos és set vegades més elevat al de les famílies amb més recursos (un 25,3% davant un 3,8%), una realitat que, segons la fundació, les beques podrien ajudar a mitigar al reduir el "cost d’oportunitat" de continuar estudiant.
La fundació remarca que la inversió en beques per als més grans de 16 anys a Catalunya ha sigut "històricament residual", ja que representa només l’1% del pressupost d’educació, una xifra notablement inferior a la mitjana estatal (1,7%) i a la d’altres comunitats com Andalusia o Madrid, i afegeixen que és un bon moment per canviar les coses, tenint en compte que l’1 de gener del 2026 es va fer efectiu el traspàs de competències de gestió de beques de l’Estat a la Generalitat.
"Oportunitat única"
Aquest canvi ofereix –insisteixen des de la fundació– una "oportunitat única" perquè el Govern dissenyi una política pròpia que s’ajusti "al cost de la vida real a Catalunya" i simplifiqui la burocràcia per evitar el fenomen del non-take-up, en què moltes famílies amb dret a l’ajuda no la sol·liciten per desconeixement o traves administratives. Davant aquest context, l’entitat proposa el model Beca + Secundària, amb l’objectiu que estigui plenament implementat el 2028. Aquesta iniciativa, expliquen, busca garantir que tot estudiant de batxillerat, cicles de grau mitjà o programes PFI que visqui en la pobresa rebi una beca.
