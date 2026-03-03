Dades del Col·legi de l’Advocacia
Augmenten un 9% les assistències del torn d’ofici a víctimes de violència de gènere i masclista a Barcelona
Només el mes de gener passat es van produir 975 actuacions d’aquestes característiques, una dada que fa preveure que durant aquest any el servei superarà la xifra del 2025
Una jutge de Palma especialitzada en violència masclista: «Cal posar el focus en l’educació a nivells més primerencs; fem tard»
J. G. Albalat
El 2025 es va produir un increment del 9,06% enles assistències del torn d'ofici a víctimes de violència de gènere i masclista a Barcelona i altres poblacions, com ara Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, el Prat de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, segons les dades presentades aquest dimarts pel Col·legi. El 2025 es van registrar 12.862 actuacions dels advocats d’ofici, mentre que el 2024 en van ser 11.764 i l’any anterior, el 2023, 9.375. Les previsions apunten que aquesta tendència a l’alça es perpetuarà. Només el gener d’aquest any se’n van fer 975. «Posem la víctima al centre», ha assegurat la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo.
La majoria de les assistències dels advocats d’ofici (és obligatòria la presència d’un lletrat durant la declaració policial de la víctima, independentment dels seus ingressos) són per violència de gènere, amb 9.956 casos. La resta, 2.896, corresponen a qüestions vinculades a la violència masclista. Aquestes 12.862 actuacions situen l’assistència a les víctimes de violència sexista en segona posició en el rànquing del servei del torn d’ofici, només superada per l’actuació en assumptes penals (87.944) i molt per sobre dels casos civils (10.445). Per això la necessitat de reforçar dia a dia aquest servei d’assistència a les afectades per la violència contra la dona i conscienciar la societat. «La sensibilitat l’hem de treballar des de l’ESO. Fer un pas més amb la Conselleria d’Educació per veure com podem participar en la sensibilització contra la violència masclista, ja que estem veient com alumnes es passen fotos inadequades els uns als altres», ha explicat Vallejo.
Els advocats del torn d’ofici de violència de gènere i masclista, ha recordat la degana, passen abans d’exercir per una formació especialitzada en la matèria i han de comptar amb un mínim de cinc anys d’experiència. Dels 2.787 advocats inscrits en el torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (1.504 homes i 1.283 dones), 1.014 lletrats (523 dones i 491 homes) estan registrats en el servei de violència de gènere. Aquesta àrea s’ha demostrat essencial per a la lluita contra la violència contra la dona, al donar assistència, sobretot, a persones sense recursos econòmics des del primer moment, des de la seva denúncia davant la policia. Però la idea és anar avançant; per això des del col·legi professional es reclama la creació d’un fiscal especialitzat en agressions sexuals.
Violència contra la infància
A més, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va crear el mes de gener passat una secció especialitzada en violència contra la infància i l’adolescència en consonància amb l’entrada en vigor dels tribunals d’instància especialitzats en aquesta matèria. A aquesta jurisdicció es deriven els casos en què la víctima és menor d’edat i quan la persona agressora és major d’edat, però no inclou els procediments relacionats amb la violència de gènere i masclista. En el torn d’ofici barceloní s’han comptabilitzat 45 peticions d’assistència, de les quals 15 eren de víctimes menors d’edat i 30 de persones investigades.
La radiografia de la dona respecte a l’home en el món del dret continua sent desigual. A Espanya, només el 28% de les dones estan en posicions directives en despatxos i únicament un 24% són membres dels consells d’administració de les firmes, malgrat que el 70% dels estudiants de Dret són dones. «La bretxa existeix: tenim poques dones directives», ha asseverat Vallejo. La junta de govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona trenca aquesta tendència: no només compta amb una degana, Cristina Vallejo, sinó que també hi ha nou dones i set homes. Respecte als col·legiats, s’ha arribat gairebé a la paritat: 12.201 dones i 12.209 homes. En canvi, entre els advocats que exerceixen hi ha més homes (9.169, 51,59%) que dones (8.161, 48,31%). La Comissió de Dones Advocades del col·legi professional té marcats diversos objectius, entre els quals l’actualització de l’estudi d’igualtat en el sector legal i un cicle de diàlegs per la igualtat.
