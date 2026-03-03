BCN obligarà clubs i saunes a formar-se sobre ‘chemsex’
Els centres d’addiccions de la ciutat on hi hagi "més població diana" incorporaran un sexòleg expert que assessori sobre aquesta problemàtica.
Beatriz Pérez
L’Ajuntament de Barcelona oferirà una formació sobre chemsex i primers auxilis de caràcter obligatori al personal de les saunes i clubs gais. Aquesta formació inclourà protocols per a l’atenció d’intoxicacions, crisis de salut mental i agressions sexuals. En paral·lel, el Servei Català de la Salut (CatSalut) contractarà un professional en sexologia en aquells centres d’atenció i seguiment (els CAS, dedicats a les addiccions) de la ciutat on hi hagi "una proporció més gran de població diana", segons fonts municipals.
El chemsex –pràctica que consisteix en sessions grupals de sexe de fins a tres dies en les quals s’entremescla el consum de drogues, principalment metamfetamina– és un "problema de salut pública de primera magnitud" a Barcelona. Tot i que no totes les persones que participen en aquestes sessions presenten un consum problemàtic, el chemsex és una pràctica de risc i hi ha els que acaben desenvolupant addicció a les drogues.
Els metges alerten que aquesta pràctica augmenta no només el risc de contraure infeccions de transmissió sexual (ITS), sinó que també pot comportar problemes psiquiàtrics. Alguns doctors han començat ja a veure casos de persones que practiquen chemsex en situació de sensellarisme a la muntanya de Montjuïc.
Cal matisar que aquests últims representen els casos més extrems de tots i són minoritaris, però la seva existència demostra que la problemàtica existeix i que pot agreujar-se. "Gran part de les sessions de chemsex tenen lloc en ambients privats, ja sigui en domicilis, hotels o clubs. La pràctica en espais públics és puntual i en situacions molt extremes", assegura la regidora de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva.
Conscients de la problemàtica, l’Ajuntament, a través del Departament de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de la Agència de Salut Pública de Barcelona (APSB), impulsa el Programa de resposta coordinada al fenòmen chemsex a Barcelona 2025-2028. Aquesta estratègia és el fruit del "primer any" de funcionament de la Taula de Ciutat sobre Chemsex. La "complexitat" d’aquesta pràctica, que combina aspectes de salut sexual, salut mental, addiccions i vulnerabilitat social, exigeix una "resposta intersectorial estructurada".
Atenció urgent
Per aquesta raó, la iniciativa s’ha treballat des de l’àmbit sanitari i també social, amb la participació d’entitats del col·lectiu LGTBIQ+ i fins i tot de persones usuàries de chemsex", defensa Villanueva, que afegeix que un dels objectius és "evitar l’estigmatització" del col·lectiu.
L’estratègia municipal sobre aquest fenomen, en augment des de la pandèmia de covid, passa per reforçar la prevenció i l’atenció urgent. També per avançar en la vigilància epidemiològica i la seguretat pública. Com a mesures concretes, el consistori vol enviar missatges de prevenció "selectiva" en les aplicacions de contactes de la comunitat LGTBIQ+. "També es formarà professionals de recursos que atenen persones que practiquen chemsex per millorar l’atenció en l’àmbit sexual, de manera que puguin detectar les situacions derivades del consum sexualitzat de substàncies i derivar-les als recursos adequats", expliquen fonts municipals.
El consistori, a més, treballarà en la coordinació dels cossos de seguretat i resta d’agents institucionals que participin en la resposta al chemsex, "incloent l’atenció de situacions de crisi, conflictes, agressions i des d’una perspectiva alineada amb les polítiques de salut pública". A més, també està elaborant un document d’informació bàsica sobre el chemsex dirigit a tota la ciutadania.
