Fins a finals d’abril no hi haurà servei entre Ripoll i Puigcerdà
P. l. M.
El tram de Rodalies que més s’ha vist perjudicat després de l’accident de Gelida és, amb permís del tall entre Riba-roja i Reus de l’R15, el trajecte de l’R3 entre Ripoll i Puigcerdà i la Tor de Querol. Més d’un mes després de l’accident, que va fer aflorar prop d’un centenar de punts negres a tot l’entramat ferroviari català i ha obligat a aplicar limitacions temporals de velocitat, aquest tram d’uns 50 quilòmetres es manté tancat al trànsit ferroviari i així ho estarà almenys fins a finals d’abril. Aquest calendari respon al fet que Adif ha decidit aprofitar per avançar obres a dos túnels del tram transpirinenc, el de Ribes de Freser i el de Toses, cosa que li portarà unes setmanes de treball. Les actuacions "es preveuen acabar durant la primavera si les condicions climatològiques i tècniques així ho permeten", detallen fonts de l’ens públic.
La versió de l’empresa pública estatal encaixa amb la de la plataforma d’usuaris Perquè no ens fotin el tren, que fa pocs dies assegurava que el Departament de Territori els havia assenyalat que l’R3 reobriria el tram la Garriga-Ripoll cap a la segona setmana de març però que la resta de la línia fins a Puigcerdà estaria sense servei tot març i abril pels treballs a dos túnels.
Segons la mateixa entitat, en una trobada que van tenir al novembre, representants d’Adif van assegurar que les actuacions que ara s’avançaran estaven previstes per al 2027. A preguntes d’aquest diari, fonts de l’operadora no confirmen els terminis, tot i que expliquen que han volgut aprofitar el tall actual per realitzar les actuacions. "Després de les últimes inspeccions, Adif estava programant una actuació de manteniment preventiu que s’ha decidit avançar per compatibilitzar-la amb les obres que s’estan executant en altres punts d’aquest tram" relacionats amb les incidències que van aflorar després de l’accident de Gelida, assenyalen.
