En el ple municipal
El govern d’Albiol assegura que prohibirà els pisos turístics a Badalona abans de l’estiu
L’Ajuntament anuncia que seguirà l’estela de Barcelona i altres ciutats, just un dia abans que finalitzi la moratòria de la suspensió de noves llicències d’habitatges turístics aprovada fa un any
Les entitats veïnals de Badalona donen per fet el veto als pisos turístics, però el govern d’Albiol se’n desmarca
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Badalona, liderat per Xavier Garcia Albiol,prohibirà els pisos turístics a la ciutat. Ha sigut el segon tinent d’alcaldia, Daniel Gracia, qui ha verbalitzat el compromís en primer lloc, durant el Ple municipal ordinari celebrat aquest dilluns: «Barcelona prohibirà els pisos turístics l’octubre del 2028 i les ciutats de l’entorn també, Badalona no pot ser una illa en què es permetin els pisos turístics perquè hi hauria un desequilibri».
Així, el govern Albiol ha assegurat que portarà a votació una normativa per vetar-los abans de l’estiu, en els plens «del mes d’abril o de maig». L’anunci s’ha produït en l’últim punt de l’ordre del dia, en l’última de les mocions previstes, presentada per tots els grups de l’oposició (PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Guanyem) per a la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. «És una qüestió de sentit comú, de practicitat», ha resumit l’alcalde Albiol.
Tant Albiol com Gracia han procurat emmarcar aquesta decisió en una línia temporal que començaria el 2014, quan l’Ajuntament (liderat també per Albiol), els va vetar de la façana marítima. «Seguim la mateixa línia que vam iniciar de manera pionera el 2014, no hem canviat d’opinió», ha afirmat Gracia. Deu anys després, el febrer del 2024, el Ple municipal de Badalona va aprovar la suspensió de la concessió de llicències d’habitatges turístics a la ciutat durant un any. El govern d’Albiol parlava d’evitar «una allau de sol·licituds de pisos turístics» en un context en què altres municipis com Barcelona havien endurit la regulació; i seguia l’estela de la veïna Santa Coloma de Gramenet.
Un any més tard, el 3 de març del 2025, el ple tirava endavant una moratòria d’un any en la suspensió de llicències i, de bracet, aprovava una nova normativa sobre això. Entre altres coses, la norma acabava amb el veto de noves llicències al front marítim i establia que s’haurien de situar en edificis destinats íntegrament a aquesta activitat, també s’implantava una distància mínima de 300 metres entre pisos turístics i una amplada mínima de vuit metres del carrer per a aquelles zones urbanes consolidades on es pretengués aixecar-ne un. Si bé fa un any, quan es va aprovar, el govern Albiol considerava que aquestes mesures serien suficients per evitar una allau de peticions de noves llicències a la ciutat, un any després ha cedit.
Prohibició total, via Collboni
Així, la possibilitat de vetar aquest tipus de negocis a la ciutat va començar a prendre forma l’octubre de l’any passat. La plataforma ‘No als pisos turístics a Badalona’ (formada per més d’una desena d’entitats veïnals i associacions socials) es va reunir amb el regidor Gracia i, posteriorment, va donar a conèixer a través d’un comunicat que el regidor els havia assegurat que el govern municipal acabaria amb els pisos turístics de la ciutat. En un primer moment, i preguntat sobre això pels mitjans de comunicació, el govern municipal va llançar pilotes fora, va evitar confirmar-ho o desmentir-ho, i va al·ludir al fet que s’estaven «valorant» totes les al·legacions presentades.
Setmanes més tard, el mateix alcalde Albiol admetia davant els micròfons de la ràdio pública municipal que el govern de la ciutat estava estudiant i treballant la possibilitat de prohibir els pisos turístics. No en va, en les últimes setmanes s’ha reforçat la tasca de la plataforma, que s’ha organitzat jurídicament i ha estrenat una pàgina web en què denuncia l’existència de més de 1.000 pisos turístics a Badalona, malgrat haver-se’n expedit tot just unes 200 llicències.
«Per a vostès no ha de ser fàcil ni còmode», va remarcar el president d’ERC Badalona, Àlex Montornès, que va voler «posar en valor» la decisió d’Albiol i que, aquest dimarts, ha descrit com «un pas valent» el fet d’«unir-se a l’oposició per a la prohibició dels pisos turístics. El president dels socialistes locals, Fernando Carrera, es va dirigir al regidor Gracia amb un somriure per donar-li la benvinguda «a la socialdemocràcia, a la intervenció del mercat, al dret a l’habitatge per sobre del de l’especulació». Més enllà de la ironia, Carrera es va unir també a les celebracions verbalitzades per Montornès: «Em faig càrrec de com de difícil ha de ser ser del Partit Popular i proposar intervenir el mercat; cosa que m’alegra enormement».
L’alcalde Albiol va tancar, com és costum, el debat. Va admetre qu està adoptant una mesura que «ideològicament no està en la nostra línia, però que la prenem perquè és la millor per a Badalona». «El que ens sembli bé per a Badalona ho tirarem endavant, peti qui peti i costi el que costi. D’això se’n diu badalonisme». Malgrat la pràcticament inaudita entesa que es va viure en l’últim punt del dia del ple, la moció va ser desestimada amb els vots en contra del PP, que no estava d’acord amb un dels punts de l’escrit.
