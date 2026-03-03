La gran inversió per desdoblar l’R3 fins a Vic arribarà després del 2030
El 80% de les partides previstes per als tres trams que quedaran pendents s’executaran en la dècada vinent. Així, la fi de la via única s’allunya fins més enllà del 2035.
Pau Lizana Manuel
L’ampliació del pla de Rodalies 2026-2030 presentada al gener ha tornat a suposar un cop per als usuaris de l’R3: el gruix de la inversió per completar el desdoblament de la línia fins a Vic no arribarà fins després del 2030. En concret, el 80% dels diners previstos per als tres trams que encara quedaran pendents entre Montcada i Vic s’executaran més enllà d’aquesta data. Segons el document, fins al 2030 es destinaran 86,32 milions d’euros a aquestes actuacions. A partir de llavors, la inversió prevista es dispara fins als 330 milions. Tot i que el nou pla amplia en 135 milions la dotació respecte al document original del 2020, gran part de l’esforç econòmic queda ajornat a la pròxima dècada.
Aquest calendari allunya l’horitzó de completar el desdoblament íntegre de la línia abans del 2035, proposat en el seu dia per l’Oficina Tècnica de l’R3 (òrgan que conformen diversos ens locals d’Osona). Després de les obres actualment en marxa, les del tram Parets-la Garriga, quedaran encara 43 quilòmetres de via única entre Montcada i Vic. L’objectiu inicial situava la fi dels treballs el 2035, però els retards acumulats i el ritme administratiu fan dubtar ja d’aquell termini.
El tram que més inversió concentrarà abans del 2030 és el de Vic-Centelles, amb 77,44 milions previstos fins a final de dècada i 72,60 després. En canvi, entre la Garriga i Centelles es consignen només 5,25 milions abans del 2030 i 181,50 posteriorment. El cas més delicat és el de Montcada-Parets, amb tot just 3,63 milions fins al 2030 davant 76,23 milions més endavant. Es tracta, a més, del tram més complex urbanísticament, ja que la via travessa el centre de diversos municipis. A Montcada ja està en marxa el soterrament de l’R2, amb una inversió de 1.000 milions, cosa que complica la integració d’una segona via de l’R3. L’associació Promoció del Transport Públic (PTP), d’acord amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, va proposar fa anys utilitzar el túnel de la C-17 per facilitar i accelerar els treballs. A aquestes actuacions pendents se sumen els 57,43 milions previstos fins al 2030 per a les obres ja en marxa entre Parets i la Garriga (que suposaran un desemborsament total de 189 milions) i la duplicació de vies a Vic.
Retard acumulat
"El pla de Rodalies 2020-2030 preveia que el dia que acabessin les obres actuals es comencés a executar el següent tram, però de moment tenim uns dos anys de retard acumulat", lamenta Arnau Comajoan, membre de la PTP i portaveu de la CUP a Osona. L’estudi del tram Vic-Centelles està aprovat des del juny del 2024, però encara ha de superar la tramitació administrativa i redactar-se el projecte constructiu. "Entre que es licita la redacció i que es redacta, calculo que passaran almenys dos anys", apunta Comajoan, que dona per pràcticament descartat que el desdoblament complet pugui culminar abans del 2030 com es preveia inicialment.
L’ampliació del pla també ha suposat un pas enrere en el subtram entre Parets del Vallès i Mollet-Santa Rosa, poc més de dos quilòmetres. Es tracta d’un traçat que, al ser tan curt, pot estalviar-se tràmits burocràtics i, de fet, ja tenia licitat un projecte constructiu. No obstant, el nou pla ha unit aquesta actuació amb el conjunt del tram Montcada-Parets, cosa que obliga ara a redactar un nou estudi informatiu.
El retard arriba en un context delicat per als usuaris. A l’octubre va començar el tall més llarg de la història recent de Rodalies. La línia va quedar sense servei entre l’Hospitalet i la Garriga per completar el desdoblament en curs i acabar la remodelació de l’estació de Montcada-Bifurcació. Si tot va bé, els trens recuperaran al maig el servei entre l’Hospitalet i Mollet-Santa Rosa fins que, el gener del 2027, reobri per complet el tram fins a la Garriga.
