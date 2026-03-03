L’Antàrtida ha perdut l’equivalent a 20 vegades l’àrea metropolitana
Valentina Raffio
En els últims 30 anys, l’Antàrtida ha perdut el gel equivalent a 20 vegades l’àrea metropolitana de Barcelona. O 126 vegades la capital catalana. Segons adverteix un nou estudi liderat per la Universitat de Califòrnia a Irvine, en tres dècades el continent gelat ha perdut un total de 12.820 quilòmetres quadrats de superfície a causa del desglaç. Aquest fenomen, afirmen els experts, es focalitza sobretot en algunes regions concretes de la costa on les masses d’aigua oceànica més càlides erosionen el gel des de baix. "L’Antàrtida és com un globus: no està perforat per tot arreu, però on ho és, el dany és profund", resumeix el glaciòleg Eric Rignot, autor principal de l’estudi.
El treball, publicat ahir a la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, està basat en més de 30 anys de dades recopilades per satèl·lits d’observació de la terra de grans agències espacials i empreses dedicades al desplegament d’aquestes tecnologies. A partir d’aquesta informació, els científics van estudiar "amb precisió mil·limètrica" la migració de l’anomenada "línia d’ancoratge del gel" (grounding line), que marca el punt on el gel continental comença a flotar sobre l’oceà. Aquest enfocament, afirmen els experts, va permetre cartografiar amb precisió sense precedents l’estabilitat i retrocés del gel al llarg de tota la costa antàrtica. I va mostrar que el desglaç, lluny de ser uniforme, en alguns punts avança lentament i en d’altres, en canvi, està fent veritables estralls.
Els registres indiquen que fins al 77% de la superfície costanera de l’Antàrtida s’ha mantingut relativament estable en els últims 30 anys i amb prou feines ha registrat canvis significatius derivats del desglaç. Mentrestant, al 23% de la costa s’ha registrat una pèrdua accelerada i massiva de gel a causa de l’avançament de l’escalfament global.
