La nota més alta del MIR té 41 anys i és d’origen romanès
Elena Bianca Ciobanu, estudiant de Medicina a la Universitat Rovira i Virgili, va arribar a Espanya l’any 2000. Ara ha batut el rècord de l’examen.
Helena López
Elena Bianca Ciobanu Selaru és la número 1 del MIR 2026 a Espanya. Diu que encara no es creu que hagi tret la millor nota de tots els que es van presentar a l’examen del 24 de gener. En els resultats provisionals que el Ministeri de Sanitat va publicar divendres, obté 119 punts. "Crec que he batut rècord, sí", reconeix aquesta futura resident d’origen romanès de 41 anys que va començar a estudiar Medicina el 2018 i es va graduar a la Universitat Rovira i Virgili (Reus), molt a prop d’on viu. Està contenta, repeteix, però també una mica incòmoda. Ser la número 1 i ser "a primera fila" l’està exposant massa. I alguns comentaris que està sentint sobre la puntuació que ha obtingut li estan fent mal, assenyala en conversa amb EL PERIÓDICO.
"Jo només volia obrir una porta... Aquesta porta on cobraré menys de mil euros al mes si no m’equivoco", comença queixant-se sobre el sou que rebrà com a futura MIR. Amb aquest somni va prendre la decisió de deixar Múrcia, on va viure diversos anys, i traslladar-se a Catalunya per estudiar. "A Múrcia vaig fer la prova d’accés per a més grans de 25 i vaig estudiar per un curt període nutrició i dietètica en una universitat privada, però no m’ho podia permetre. Vaig entrar a Medicina a diverses universitats: a Valladolid, a Lleida, en l’Autònoma de Madrid i també a Reus. Al final vaig vendre la meva casa de Múrcia, tot el que tenia i vaig venir a Catalunya", explica.
"Estudiar Medicina a Reus ha sigut un encert perquè la universitat és molt pròxima a l’alumne i, tot i que estudiar en català ha sigut un repte més, al final m’hi he acostumat i he format una vida aquí i soc molt feliç. Ha sigut la meva terra, m’ha acollit", assenyala amb emoció.
A Espanya va arribar l’any 2000 i, a Romania –procedeix d’un poble pròxim a Bucarest–, viuen encara el seu pare i la seva àvia, ja grans. "Ser metge és un orgull per a la família", confessa.
"Estar en primera línia no porta res de bo. Tothom parla i tothom es pren la molèstia de poder opinar. He arribat fins aquí però a poc a poc, pas a pas", assenyala quan se li pregunta per les queixes que estan inundant les xarxes per part dels MIR sobre aquest barem acadèmic de l’examen que va tenir lloc el 24 de gener i que, en alguns casos, la posen en el punt de mira.
L’Elena segueix elucubrant quina especialitat elegirà. "Medicina de Família m’atrau moltíssim. També Dermatologia. D’Endocrinologia, el dolent és que si faig l’especialitat, a la zona on visc no tindria gaires ofertes laborals. Hauria de desplaçar-me a hospitals més grans i no vull tampoc anar-me’n a 200 quilòmetres cada dia o haver de llogar-me un pis a Barcelona, que és summament cara".
