Oportunitat laboral
Núria, Ana i Francesc, tres talents tornats a Barcelona per AstraZeneca: «Mai m’hauria imaginat en una farmacèutica, però em sento útil»
L’«oportunitat» de l’edifici Estel, la família i la qualitat de vida els han convençut per deixar els països on havien aconseguit una carrera professional
Així es treballa al ‘hub’ d’AstraZeneca: horari flexible, anglès, 66 nacionalitats i molts mil·lennistes
El hub d’AstraZeneca a Barcelona inaugura en gran la seva seu a l’edifici Estel
L’enlluernant edifici Estel de Barcelona s’inaugura amb el 65% d’oficines i locals contractats
Patricia Castán
El nou edifici Estel de Barcelona no només ha reanimat un barri de l’Eixample que va conviure llargs anys amb un monstre de formigó abandonat, sinó que s’ha convertit en un imant de talent internacional i motor d’activitat econòmica. La farmacèutica AstraZeneca ha sigut un dels seus motors, al crear el seu ‘hub’ barceloní, que ocupa nou plantes de l’immoble i sumarà a final d’any uns 2.000 treballadors d’almenys 66 nacionalitats en nòmina. Però una de les seves principals virtuts per a Barcelona és que ha permès la tornada per la porta gran de nombrosos professionals brillants que abans van haver de marxarlluny per obrir-se camí. Aquestes són tres de les seves històries.
Núria Folguera, matemàtica: «No sempre és fàcil tornar a Espanya»
Nascuda el 1991 i amb un cervell hiperdotat per a les matemàtiques, Núria Folguera es va llicenciar en la matèria per la Universitat Autònoma, però de seguida va focalitzar el seu talent en la matemàtica aplicada a la biologia amb un màster a Bath (Regne Unit) i el posterior doctorat al Centre de Recerca Matemàtica, que la va catapultar a un postdoctorat de quatre anys a Londres. Va trobar aquesta feina perquè volia investigar i aquell era un centre pioner, on va poder avançar en la «modelització matemàtica de cèl·lules mare». Encara li costa explicar la seva feina de manera que ho entenguin la majoria dels mortals, però el seu objectiu sí que queda clar: volia aterrar la teoria en «el món real, més enllà de l’acadèmic», relata.
Comentant aquestes inquietuds amb un amic biòleg, aquest li va comentar que sabia d’un lloc «ideal» per al seu perfil a AstraZeneca, que va aconseguir el 2021 a la seu de la farmacèutica a Cambrigde. Va treballar com a Senior Scientist en Medicina de Sistemes en un edifici que incorpora laboratori. La immersió en aquest món la va fascinar, però quan l’empresa va començar a créixer vertiginosament a Barcelona va sorgir una plaça que li permetia tornar «a casa», on tenia la família i els amics de sempre. «Era fàcil tornar en aquell moment, no sempre ho és a Espanya», assenyala. Aquesta vegada les condicions eren «molt bones». Així que va agafar un avió de tornada el 2023, rumb a un lloc a l’àrea de Bio Pharma. L’evolució del ‘hub’ barceloní de la companyia, que ha concentrat les seves diverses seus locals en una, a l’edifici Estel, ha donat ales a la seva vida professional i personal.
Ara els seus pares entenen el que fa, diu fent broma. El seu equip recull dades de pacients i crea models matemàtics que es puguin explicar, d’aquesta manera el model prediu la concentració en sang d’un producte. Un procés que està darrere dels medicaments que a Europa aprova l’agència reguladora EMA, i que ara la manté a l’expectativa d’un resultat sobre una novetat per al càncer de mama que no sabran fins al juny. Folguera, que també exerceix la docència puntualment –«m’agrada ensenyar que el que s’estudia té aplicacions»– treballa en un equip de farmacèutica de sis persones a la capital catalana, junt amb una altra als Estats Units i una altra al Regne Unit.
Aquest bagatge fa que hagi normalitzat parlar gairebé sempre en anglès dins de l’edifici Estel, on se sent al seu medi natural. I això que la tornada ha suposat passar dels pisos compartits i fins i tot habitar un pis londinenc en solitari –gràcies als preus de la pandèmia– a viure en l’actualitat amb els seus pares a Sant Cugat. No perquè no pugui sufragar un lloguer, sinó perquè prefereix «estalviar per comprar». I això que, a l’incorporar-se, l’empresa ofereix un servei d’ajuda per trobar habitatge i un mes d’allotjament.
A més dels reptes professionals i grans possibilitats de promoció, del ‘hub’ barceloní d’AstraZeneca destaca les polítiques laborals de flexibilitat horària i confiança en el treballador. Poden teletreballar dos dies a la setmana («només necessito un ordinador i trucades») i els altres tres trien quan entrar al matí entre les 7.00 i les 10.00 hores. Compleixen la seva jornada de 40 hores setmanals (amb pausa per dinar) a la carta, segons la seva agenda. Hi ha qui prefereix fer un ‘break’ per baixar al gimnàs o després quedar-se fins més tard, per exemple, il·lustra. Perquè la diferència horària amb altres països si tenen esdeveniments en ‘streaming’ implica de vegades connexions a deshores.
Ella treballa a la planta 10, però no té cadira fixa: així s’incentiva que la gent es mogui i interactuï, amb zones específiques per a això. També freqüenta la cantina d’AZ i disposa de tiquets restaurant també vàlids en negocis del barri. En aquesta petita Torre de Babel «es promou l’activitat social» i és freqüent que de manera espontània sorgeixin activitats de cap de setmana, sobretot entre els empleats forans. En el seu cas, les seves passions són nedar i escoltar música. I li agrada moure’s a FGC i no utilitza cotxe d’empresa. «Mai m’hauria imaginat en una farmacèutica, però aquí em sento útil», remata.
Ana García del Molino, experta en IA, de Singapur a Sants: «És un repte continu»
Als seus 35 anys i nascuda a Esplugues (Baix Llobregat), Ana García del Molino és de les que han sumat molt quilometratge abans d’apostar per la tornada a casa. Es va llicenciar en Telecomunicacions, després es va especialitzar en vídeo i multimèdia, en què va treballar una dècada, fins que va sentir la necessitat de «provar en una altra indústria». Aquesta doctorada, que mai havia operat a Bio Pharma, es va incorporar a AstraZeneca a Barcelona com a enginyera d’intel·ligènciaartificial, amb el càrrec actual de directora associada.
El seu talent ha guiat la seva cosmpolita carrera. A l’acabar la carrera ja va optar per fer el seu projecte final a Tòquio (2013), gràcies a una beca de La Caixa, mentre que el doctorat la va portar un any després a Singapur, on va entrar al món laboral desenvolupant models de predicció de risc per a contingut multimèdia a TikTok, explica. La seva experiència en sistemes de models d’intel·ligència artificial va ser «rellevant per a AstraZeneca».
La seva carrera no va ser un salt directe. El 2023 va voler agfar-se un respir i va pensar a tornar a casa. Però primer va arribar la decisió de tornar a Barcelona, «per projecte familiar» amb el seu marit català, abans d’enviar currículums amb l’esperança de poder quedar-s’hi. Això sí, la parella va triar el camí de tornada més llarg, per carretera en quatre mesos recorrent l’Índia, el Pakistan, l’Iran, Turquia... I una vegada a la capital catalana va triar el barri de Sants, ara en solitari. Però confessa que quan va detectar a LinkedIn la posició que oferia AstraZeneca va veure la seva oportunitat de llançar l’àncora de veritat. I l’endemà ja tenia una entrevista, que va acabar amb una oferta en ferm al cap d’un mes i mig. El 2024 es va incorporar a les seus del carrer d’Estruc i la Diagonal a Barcelona, mentre es construïa l’Estel, en la transició final del qual va col·laborar.
¿Quina és la seva missió? Els científics del seu equip desenvolupen models d’IA per a noves proteïnes (base del fàrmac), així com models de visió en l’evolució de la revisió d’un càncer dins d’un assaig clínic. I l’Ana els dona suport per posar-los en producció i que arribin a pacients mèdics, de manera que siguin robustos per a la seva aplicació en els diferents problemes a tractar. El centre per a IA integra una trentena de persones, però a Barcelona són 14 (sis són enginyers), que donen suport a equips del ‘hub’ i d’altres països.
Confessa que se sent com un peix a l’aigua a la farmacèutica, perquè en el seu entorn manté la multiculturalitat que ja va respirar a Singapur i perquè la seva tasca és «un repte continu, sempre amb innovació». Requereix portar les noves tecnologies a un sector que «es mou molt ràpid i és molt enriquidor i estimulant», detalla. «Permet sinergies i col·laborar d’una manera que ho floreix tot», afegeix.
A més, comparteix experiències vitals amb qui també van marxar un dia de Barcelona i ara han tornat, i de fet ha fet bones amistats més enllà de l’horari laboral, explica l’enginyera. «Fins i tot vaig passar el Cap d’Any amb companys», exclama aquesta professional, que en el seu temps lliure desconnecta amb manualitats i elaborant productes naturals com a ‘hobby’. A l’estiu practica la vela: «Puc deixar l’equip en una taquilla, anar i venir». «Estic molt bé aquí», afirma sobre la seva nova etapa barcelonina, perquè se sent «molt valorada». I tot i que no planeja el futur, sap que l’entorn li permetrà créixer i embarcar-se en projectes únics.
Francesc Muyas, genetista: «Tornes per l’oportunitat i la qualitat de vida»
Un altre jove d’historial impressionant afegeix un perfil més a la mostra de cervells privilegiats que s’espremen per innovar en tractaments mèdics. Francesc Muyas va néixer a Benicarló (Castelló), en el si d’una família relacionada amb la ciència. I després d’acudir a una presentació de carreres universitàries el va atraure com un imant la de Genètica, que llavors només s’impartia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), explica. Després de llicenciar-se va fer un màster en Bioinformàtica i després el doctorat en Biomedicina i Bioinformàtica, entre les universitats Pompeu Fabra i de Tübingen (Alemanya).
Combinant estudis i pràctiques remunerades, es va forjar en un centre de regulació genòmica, i va anar aprofundint en la seqüenciació de l’ADN en un context de càncer. Aquest gir a la biologia més aplicada en el tractament efectiu de la malaltia es va fer encara més vocacional quan, durant la seva etapa a Alemanya, va treballar amb casos reals de pacients femenines. «Va donar realisme al que fem, de vegades els científics només treballem amb un ordinador i allà tenia sentit veure que tota la feina era per ajudar el pacient». Podien estudiar si els tractaments funcionaven i les probabilitats de recaigudes.
El següent pas el va portar a Cambridge (Regne Unit), per ser el país que més inverteix en investigació des de l’àmbit públic. «Hi ha un ecosistema entre empresa i món acadèmic», valora. Durant quatre anys es va especialitzar a caracteritzar mutacions durant l’evolució tumoral, amb nombroses publicacions i presentacions internacionals, fins que es va sentir motivat per contribuir directament a la creació de fàrmacs oncològics. «Vaig haver de decidir si ser cap d’un equip d’investigació o anar a la indústria farmacèutica per poder aplicar aquest coneixement», resumeix.
I la casualitat va voler que un cap d’AstraZeneca que impartia una xerrada li parlés de contractacions per al gran projecte de Barcelona. «Era una bona oportunitat, vaig aplicar per a un lloc i tot va ser ràpid», rememora. Va arribar a la ciutat, va buscar pis i va començar a treballar quan l’Estel estava canviant. La seva tasca inclou saber mitjançant dades quins pacients poden respondre millor a tractaments i suggerir noves teràpies si hi ha millor pronòstic. Tot això des del punt de vista computacional, perquè tot i que costi imaginar, al ‘hub’ de Barcelona no hi ha laboratori. I cada vegada compten amb més ajuda de la IA per automatitzar les imatges de tumors.
Actualment, amb 34 anys, és director associat i el seu grup de Biologia Computacional (dins de Ciència de Dades d’Oncologia) investiga des d’altres països i amb altres horaris. Tot i que ell és l’únic a Barcelona, és una feina «100% d’ordinador» i sempre intercomunicats. Analitzen i validen dades que venen i tornen del laboratori.
¿Com és tornar a casa per a un científic? «Barcelona està més cara que quan me’n vaig anar, però ja no he de viure en una habitació. Amb llibertat econòmica et pots permetre més coses i he pogut comprar un pis a la zona de Verdaguer», explica a aquest diari. Espera que la seva parella torni de Cambridge i mentrestant mantenen la relació a distància. Té clar que la capital catalana li aporta «qualitat de vida, cultura, sol, amics...», a més de proximitat la família. Li és fàcil sumar amistats de la feina. «Quedes per prendre alguna cosa, per a un billar o alguna activitat», narra, encantat de comptar amb extres, com el petit gimnàs de l’edifici on baixa quan necessita un respir. O la «qualitat de la cantina», on es pot menjar bé sense sortir d’AstraZeneca.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?