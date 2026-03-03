Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

Francesco Tonucci, pedagogo: "La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio"

De rozar el 9 en Bachillerato a elegir una FP: "Estudio lo que me gusta y estoy mejor preparada"

Una escola de Barcelona. / Ricard Cugat

El Departament d'Educació i FP ha publicat ja les** dates de la preinscripció escolar a Catalunya** per al curs 2026-2027. El procés s’avança una setmana respecte a l’any passat en educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària. Si per al curs 25-26, la preinscripció per a aquestes etapes educatives va ser del 12 al 26 de març, aquest any, les dates per al curs 26-27 seran del 4 al 18 de març. Aquest any, com el passat, la preinscripció de l’ESO és dos dies més tard que la d’infantil i primària.

Aquest és el calendari previst, detallat per etapes:

Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

del 8 al 22 de maig de 2026 (o les dates que estableixi el municipi)

Educació infantil de segon cicle i educació primària (3-12 anys)

del 4 al 18 de març de 2026

Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

del 6 al 18 de març de 2026

Batxillerat (16 a 18 anys)

del 9 al 16 d’abril de 2026

Ensenyaments professionals de música o dansa

del 18 al 27 de març de 2026

Ensenyaments artístics superiors

Les dates que estableixi cada centre i que es publicaran abans del 13 de març de 2026.

Ensenyaments d’arts escèniques

Del 7 d’abril al 26 de juny de 2026

Ensenyaments esportius

Del 27 d’abril al 6 de maig i del 26 de maig a l’1 de juny de 2026

Programes de formació i inserció (PFI)

Del 4 al 13 de maig de 2026

Grau bàsic de Formació Professional

Del 4 al 13 de maig de 2026

Itineraris formatius específics (IFE)

Del 11 al 22 de maig de 2026

Cicles de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2026

Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2026

Ensenyaments als centres de formació de persones adultes

Del 19 al 29 de juny de 2026

Cursos d’especialització de Formació Professional

Del 25 de juny al 3 de juliol de 2026

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Del 31 d’agost al 7 de setembre de 2026

