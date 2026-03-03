La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

Procés obert
El Departament d'Educació i FP ha publicat ja les** dates de la preinscripció escolar a Catalunya** per al curs 2026-2027. El procés s’avança una setmana respecte a l’any passat en educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària. Si per al curs 25-26, la preinscripció per a aquestes etapes educatives va ser del 12 al 26 de març, aquest any, les dates per al curs 26-27 seran del 4 al 18 de març. Aquest any, com el passat, la preinscripció de l’ESO és dos dies més tard que la d’infantil i primària.
Aquest és el calendari previst, detallat per etapes:
Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)
del 8 al 22 de maig de 2026 (o les dates que estableixi el municipi)
Educació infantil de segon cicle i educació primària (3-12 anys)
del 4 al 18 de març de 2026
Educació secundària obligatòria (12-16 anys)
del 6 al 18 de març de 2026
Batxillerat (16 a 18 anys)
del 9 al 16 d’abril de 2026
Ensenyaments professionals de música o dansa
del 18 al 27 de març de 2026
Ensenyaments artístics superiors
Les dates que estableixi cada centre i que es publicaran abans del 13 de març de 2026.
Ensenyaments d’arts escèniques
Del 7 d’abril al 26 de juny de 2026
Ensenyaments esportius
Del 27 d’abril al 6 de maig i del 26 de maig a l’1 de juny de 2026
Programes de formació i inserció (PFI)
Del 4 al 13 de maig de 2026
Grau bàsic de Formació Professional
Del 4 al 13 de maig de 2026
Itineraris formatius específics (IFE)
Del 11 al 22 de maig de 2026
Cicles de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior
Del 26 de maig a l’1 de juny de 2026
Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior
Del 26 de maig a l’1 de juny de 2026
Ensenyaments als centres de formació de persones adultes
Del 19 al 29 de juny de 2026
Cursos d’especialització de Formació Professional
Del 25 de juny al 3 de juliol de 2026
Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)
Del 31 d’agost al 7 de setembre de 2026
