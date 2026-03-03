La Puigvert llança un programa pioner en telecirurgia robòtica
El centre preveu ampliar a més hospitals les intervencions quirúrgiques que ja fa de forma sistemàtica amb l’Hospital San Roque de Las Palmas.
Beatriz Pérez
El metge és a Barcelona i el seu pacient, en un quiròfan a les Canàries. Així, a 3.000 quilòmetres de distància, opera el cirurgià urològic Alberto Breda. La Fundació Puigvert de Barcelona ha posat en marxa el primer programa clínic estructurat de telecirurgia robòtica d’Europa, que de moment connecta Barcelona amb les Canàries, però que s’ampliarà a més hospitals. La telecirurgia ha deixat de ser una tècnica experimental.
El doctor Breda, president de la Secció de Cirurgia Robòtica de la Societat Europea d’Urologia (ERUS) i subdirector del Servei d’Urologia i cap de la Unitat d’Urologia Oncològica de la Puigvert, assegura que l’èxit d’aquest programa no és demostrar que la telecirurgia és possible –una cosa que ja s’havia fet abans–, sinó consolidar-la com un "model estable".
"No és notícia que és tècnicament possible operar en remot, sinó que existeix, des de fa setmanes, un programa de telecirurgia entre dues institucions, la Fundació Puigvert i l’Hospital San Roque de Las Palmas", explica a EL PERIÓDICO. El repte no era únicament connectar dos quiròfans, sinó incorporar aquest model dins del circuit assistencial real amb totes les garanties clíniques".
La implementació operativa i assistencial del programa a les Canàries ha sigut dirigida per Pablo Juárez del Dago, cirurgià robòtic i director del grup urològic GUA-Urointec, l’equip del qual ha assumit la coordinació de l’entorn quirúrgic i la integració del model a la pràctica hospitalària real. El doctor Breda situa l’origen del salt tecnològic en una primera intervenció remota duta a terme el setembre del 2024, en el marc d’un congrés. "Fa dos anys, el setembre del 2024, vaig fer la primera cirurgia, de Barcelona a Berlín", diu.
Aquest programa connecta dos hospitals mitjançant una infraestructura tecnològica desenvolupada per Edge Medical, i consolida un sistema quirúrgic estable i reproduïble en un entorn assistencial. En els últims anys, Breda ha estat treballant per construir un "circuit assistencial" amb "utilitat real" per al pacient: "Hem trigat un any i mig a posar en marxa un programa clínic de telecirurgia a Espanya i això ha sigut un repte, però ja és una realitat: podem connectar dos hospitals i fer telecirurgies a distància", defensa.
Durant les primeres tres setmanes del mes de febrer s’han fet 10 intervencions urològiques de diferent complexitat en pacients de les Canàries –quatre adenomectomies per hiperplàsia benigna de pròstata, dues nefrectomies parcials, tres prostatectomies radicals i una resecció de massa retroperitoneal– executades en temps real des de Barcelona pel doctor Breda amb l’assistència in situ del doctor Juárez del Dago i el seu equip. En el dia d’avui tots els pacients intervinguts han sigut donats d’alta i evolucionen sense complicacions.
En "zones remotes"
Breda defensa que aquest model es podria replicar en altres llocs i fins i tot en zones remotes. "Les Canàries exemplifiquen com un projecte com aquest es pot fer a qualsevol lloc del món", defensa. Des de la consola robòtica instal·lada a la Fundació Puigvert de Barcelona, el cirurgià ha operat directament els pacients canaris en un quiròfan de l’Hospital Universitari San Roque a Las Palmas de Gran Canària.
"El rendiment tècnic ha sigut clau: la latència mitjana registrada va oscil·lar entre 30 i 70 mil·lisegons, molt inferior als 132 mil·lisegons registrats durant la nefrectomia parcial transcontinental que vaig dur a terme el 2024 entre Bordeus i Pequín", diu Breda. Aquella intervenció va ser considerada per la comunitat científica una fita mundial en telecirurgia. Aquest precedent va establir les bases del model que ara s’implanta de manera estructurada en el sistema sanitari espanyol, no com a demostració tecnològica sinó com a programa clínic en un entorn hospitalari real.
