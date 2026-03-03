Treballar a l’Estel
Nou plantes d’aquest edifici emblemàtic de l’Eixample acullen les instal·lacions d’innovació biomèdica de la farmacèutica AstraZeneca, que preveu acabar l’any amb 2.000 empleats. Aquí hi ha personal de 66 nacionalitats diferents, i molts són mil·lennistes.
Patricia Castán
La matemàtica Núria Folguera, un dels molts talents locals que han tornat a Barcelona gràcies al nou hub d’AstraZeneca, bé podria dormir sense despertador. La flexibilitat horària és només un dels beneficis qu el gegant farmacèutic ofereix als seus empleats per fidelitzar-los en nòmina. El dia 1 de gener es van comptabilitzar 1.643 treballadors de 66 nacionalitats diferents, però quan acabi l’any seran ja uns 2.000 els que cohabitin laboralment en aquest univers d’innovació biomèdica que batega entre les plantes 5a i 13a de l’espectacular edifici Estel, a la Nova Esquerra de l’Eixample, adquirit recentment per InmoCaixa, amb unes polítiques de recursos humans igualment ambicioses.
A l’ocupar 30.000 dels 52.000 metres quadrats del bloc vidrat que s’alça sobre l’avinguda de Roma, l’empresa exerceix de cor de l’Estel. Protagonitza aquesta nova etapa de l’immoble, que va ser seu de Telefónica i va quedar abandonat durant anys.
A les facilitats de l’Estel (recepció, cantina general, petit gimnàs i espais per a esdeveniments), AstraZeneca hi suma una infraestructura moderna, extensa, amb vista panoràmica de Barcelona, espais de relax i terrasses que res han d’envejar a les d’un hotel de cinc estrelles.A l’ocupar 30.000 dels 52.000 metres quadrats del bloc vidrat que s’alça sobre l’avinguda de Roma, pot dir-se que l’empresa exerceix de ‘cor’ de l’Estel. Per tant, protagonitza aquesta nova etapa de l’immoble, que antany va ser seu de Telefónica i va quedar abandonat durant anys. A les facilitats pròpies de l’Estel (recepció, cantina general on menjar el que cada un porti, petit gimnàs i espais per a esdeveniments), AstraZeneca suma una infraestructura pensada per treballar al segle XXI, moderna, extensa, amb vistes panoràmiques de Barcelona, cantina, espais de relax i relació, ambient cosmopolita i terrasses que res han d’envejar a les d’un hotel de cinc estrelles.
Crear un "entorn flexible i de suport", prioritzant l’equilibri entre la vida professional i personal de cada empleat, és una de les seves màximes. Per garantir aquest "benestar", ofereixen acompanyament al treballador "des del primer moment", explica un portaveu. Al llarg de les etapes vitals s’ofereixen permisos no remunerats, horaris reduïts, premis per anys de servei i assegurances de salut i viatge. Segons la categoria professional, poden disposar de cotxe d’empresa, sempre 100% elèctrics, per les polítiques de sostenibilitat.Apunten que crear un "entorn flexible i de suport", mirant de "prioritzar l’equilibri entre la vida professional i personal de cada empleat" és unes de les seves màximes. Per garantir aquest "benestar", ofereixen acompanyament al treballador "des del primer moment", compta un portaveu. I al llarg de les etapes vitals s’ofereixen des de permisos no remunerats a horaris reduïts, premis per anys de serveis i assegurances de salut i viatge. Segons la categoria professional, poden disposar de cotxe d’empresa, sempre 100% elèctrics, per polítiques de sostenibilitat de la companyia.
La Núria, com els seus companys, pot entrar a treballar entre les 7.00 i les 10.00 hores i adaptar la jornada a la seva agenda i a les seves necessitats, perquè els equips integren membres a diversos països i les reunions en línia no sempre són en horari europeu. Francesc Muyas, genetista de 34 anys, juga també amb aquesta elasticitat laboral. Li permet refrescar el cervell amb una ràpida sessió de fitnes i sintonitzar amb els horaris dels EUA quan toca interactuar amb l’equip d’allí.Nuria, com els seus companys, poden entrar a treballar entre les 7.00 i les 10.00 del matí i adaptar la jornada a la seva agenda i necessitats, variades perquè els equips integren membres en diversos països i les reunions en línia no sempre són en horari europeu. Francesc Muyas, genetista de 34 anys i un altre dels protagonistes del reportatge d’EL PERIÓDICO sobre la tornada de talents locals, és dels que juguen amb aquesta elasticitat laboral. Li permet refrescar el cervell amb una ràpida sessió de fitnes i sintonitzar amb els horaris dels EUA quan toca interactuar amb l’equip d’allà.
Diversitat generacional
L’empresa ofereix dos dies de teletreball per setmana, mentre que els altres tres són presencials. Ningú té assignat un lloc de treball, sinó que ocupen espais disponibles a les plantes assignades a cada equip, que tenen una estructura perquè flueixi la convivència, segons fonts d’AstraZeneca. La part de cada planta que dona al costat Viladomat és zona de concentració: en aquests llocs no es pot parlar ni fer soroll. Cap al centre se situa la zona de comunicació, pensada per treballar en equip i amb oficines obertes, al marge d’alguns despatxos tancats. A l’altre costat, que dona a Calàbria, s’imposa la de col·laboració, de taules sense separacions i amb amplis sofàs. Cada planta compta amb punts de selfservice gratuït de cafès i fruita, així com àrees de descans.L’empresa ofereix dos dies de teletreball per setmana, mentre que els altres tres són presencials, i fins i tot a l’estiu poden ser de jornada intensiva. Ningú té assignada una cadira, sinó que ocupen espais disponibles en les plantes assignades a cada equip, que a més tenen una curiosa estructura perquè flueixi la convivència, expliquen fonts d’AstraZeneca. Així, la part de cada planta que dona al costat Viladomat és zona de ‘concentració’: en aquests llocs no es pot parlar ni fer soroll. En canvi, cap al centre se situa la zona de ‘comunicació’, pensada per treballar en equip i amb oficines obertes, al marge d’alguns despatxos tancats de reunió. A l’altre costat, que dona a Calàbria, s’imposa la de ‘col·laboració’, encara més oberta, de taules sense separacions i amb amplis sofàs on interactuar. Cada planta compta amb punts de ‘selfservice’ gratuït de cafès i fruita, així com àrees de descans.
També hi ha facilitats per menjar a l’edifici. A la planta -1 hi ha una cantina general amb microones i un menjador. La farmacèutica, a la seva vuitena planta, té una cantina pròpia que ofereix cuina mediterrània i saludable. Desplegada com un bufet, compta amb diferents opcions de menús, en què els treballadors poden utilitzar els seus tiquets restaurant, vàlids també en cafeteries de l’edifici i establiments del barri. Aquesta planta també té zona de cafeteria per a esmorzars i snacks.També hi ha màximes facilitats per menjar a l’edifici si es desitja. D’una banda, aquest compta en la planta -1 amb una ‘cantina’ general amb microones i un menjador on preparar el menjar que un porti. Però en el cas d’al farmacèutica, la seva planta 8a incorpora una cantina pròpia, amb equip propi que prepara una cuina mediterrània i saludable, de proximitat. Desplegada com un gran bufet, compte amb diferents opcions de menús, on els empleats poden utilitzar els seves tíquets-restaurant, que també són vàlids en restaurants de cafeteries dels baixos de l’edifici, així com en establiments del barri. Aquesta mateixa planta vuitena també té zona de cafeteria per a esmorzars, i de snacks.
Quant a la composició de l’equip humà, els empleats es distribueixen per àrees: Alexion, un 20%; Biopharmaceuticals Business Unit, 6%; altres àrees terapèutiques, 4%; Oncology Business Unit, 3%; Operacions, 13%; R&D Biopharmaceuticals, 24%, i R&D Oncologia, 30%. El mix cultural, de 66 països, obliga a utilitzar l’anglès com a idioma habitual. El ràpid creixement del hub a Barcelona implica una plantilla amb més nous fitxatges que veterans: el 28% fa menys d’un any que hi treballen; el 33%, entre un i dos anys; el 27%, entre tres i cinc, i només el 12% sumen més de sis anys.Quant a la composició de l’equip humà, els empleats es distribueixen per àrees: Alexion, un 20%; Biopharmaceuticals Business Unit, 6%; altres àrees terapèutiques 4%; Oncology Business Unit, 3%; Operacions, 13%; R&D (investigació i desenvolupament) Biopharmaceuticals, 24% i R&D Oncologia, 30%. El mix cultural, de 66 països diferents, obliga a utilitzar l’anglès com a idioma habitual, assenyala la companyia. El ràpid creixement del hub a Barcelona implica a una plantilla amb més nous fitxatges que veterans: el 28% porten menys d’un any, el 33% entre un i dos anys; el 27%, entre 3 i 5; i només el 12% sumen més de sis anys a bord.
Beneficis globals
L’especialitzada formació de l’equip humà, en què tenir un màster i un doctorat és generalitzat, fa que malgrat la diversitat generacional imperin els mil·lennistes, de 30 a 44 anys, que suposen el 64% dels treballadors. També hi ha una bona quota de professionals de la generació X (de 45 a 59 anys), que representen el 24%. La generació Z (fins a 29 anys) suma un 10% d’una plantilla en què hi ha un 2% de baby boomers (de més de 60 anys).L’especialitzada formació de l’equip humà, on tenir màster i doctorat és generalitzat, fa que malgrat la diversitat generacional, imperin els ‘mil·lennistes’, de 30 a 44 anys, que suposen el 64% d’empleats. Per la mateixa raó, hi ha una bona quota d’experimentats professionals de la Generació X (de 45 a 59 anys), que representen un 24%. La Generació Z (fins a 29 anys) suma un 10% d’una plantilla, on fins i tot hi ha un 2% de Baby Boomers (de més de 60 anys).
Els uns i els altres gaudeixen de beneficis globals de l’empresa i dels addicionals que apliquen a Espanya, com un pla de jubilació, ajuda amb menjar i escola bressol, gratificacions econòmiques per matrimoni o fills, i descomptes en gimnasos.Uns i d’altres disfruten tant de beneficis globals de l’empresa, com dels addicionals que apliquen a Espanya. Entre ells, un pla de jubilació, ajuda amb menjar i escola bressol, gratificacions econòmiques per matrimoni o fills, i descomptes en gimnasos més enllà del que hi ha en el mateix Estel.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?