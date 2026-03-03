El V17 canvia el seu pas per la Via Laietana pel passeig de Lluís Companys
Glòria Ayuso
Des d’ahir, el bus a Barcelona ha fet modificacions en el seu traçat. La línia V17 ha abandonat la seva trajectòria per la Via Laietana de manera permanent. El V1 i l’X3 han modificat el seu pas per la Zona Franca.El bus a Barcelona ha realitzat diverses modificacions en el seu traçat aquest dilluns. D’una banda, la línia V17 ha abandonat la seva trajectòria descendent per la Via Laietana de forma permanent. Per una altra, el V1 i el X3 han modificat el seu pas per la Zona Franca.
A això s’hi ha sumat que l’H12 ha fet un intent de nou recorregut durant el matí per esquivar les obres a l’entorn de la plaça de les Glòries, que ha sigut rectificat. La important volta que suposa el nou traçat pot esperar que les obres estiguin més avançades, ha explicat hores després TMB.S’hi ha sumat que el H12 ha fet un conat de nou recorregut durant el matí per esquivar les obres en l’entorn de la Plaça de les Glòries que al cap d’unes hores ha sigut rectificat. La important volta que suposa el nou traçat pot esperar que les obres estiguin més avançades, tal com s’ha comprovat després de realitzar el canvi, ha explicat hores després TMB.
La línia V17 ha modificat el seu descens per la Via Laietana per passar pel passeig de Lluís Companys. Anul·la sis parades del seu antic traçat i n’incorpora vuit de noves. Des de la plaça d’Urquinaona opta per un traçat paral·lel al que fa en direcció ascendent pel carrer de Trafalgar, baixant per Lluís Companys fins al passeig de Picasso i l’avinguda del Marquès de l’Argentera. A Pla de Palau gira en direcció al mar, per canviar de sentit a la plaça de Pau Vila i iniciar el recorregut de nou en sentit ascendent.El que sí que és ja una realitat és que la línia V17 ha modificat el seu descens per Via Laietana per passar a partir d’aquest dilluns pel Passeig Lluís Companys. Anul·la d’aquesta forma sis parades pel seu antic traçat i n’incorpora vuit de noves. Des de Plaça Urquinaona opta per un traçat que discorre en paral·lel al que realitza en direcció ascendent pel carrer Trafalgar, baixant per Lluís Companys fins al passeig Picasso i l’avinguda Marquès de l’Argentera. A Pla de Palau gira en direcció al mar, per canviar de sentit en la Plaça de Pau Vila i iniciar el recorregut de nou en sentit ascendent. Només la línia V17 ha canviat el seu recorregut per la Via Laietana en sentit descendent. Les línies 47 i V15 continuen baixant per l’avinguda. L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) valora el canvi de recorregut perquè el nou fa un trajecte més simètric en els dos sentits.Només la línia V17 ha canviat el seu recorregut per Via Laietana en sentit descendent. Les línies 47 i V15 continuen baixant per l’avinguda. L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) valora en aquest cas el canvi de recorregut perquè el nou realitza un trajecte més simètric en els dos sentits.
Traçat en paral·lel
La línia V17 va modificar el seu traçat amb les obres de la Via Laietana i mai va recuperar el seu pas original. Amb l’inici de la remodelació, tots els busos es van desviar pel passeig de Picasso. El bus 47 va recuperar el seu trajecte abans de l’estiu, i el V15, a la tardor. L’Ajuntament va decidir que la línia V17 no tornaria a pujar per la Via Laietana, a causa de la congestió a la plaça d’Urquinaona, on el temps semafòric està ajustat per la confluència de carrers transitats.La línia V17 va modificar el seu traçat amb les obres de Via Laietana i ja mai va recuperar el seu pas original. Amb l’inici de la remodelació de la important via, tots els busos es van desviar pel passeig Picasso. El bus 47 va recuperar el seu trajecte abans de l’estiu i el V15 a la tardor. En canvi, l’Ajuntament va decidir que la línia V17 no tornaria a pujar més per Via Laietana, a causa que es generaria massa congestió a la plaça Urquinaona, on el temps semafòric està molt ajustat per la confluència de carrers molt transitades.
