Bazar El Regalo recapta 13.644 euros per investigar el càncer pediàtric
La cadena d’electrodomèstics Bazar El Regalo ha recaptat 13.644 euros per a la investigació en càncer infantil del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) gràcies a una campanya solidària que destinava el 3% de l’import de les vendes realitzades entre el 6 i el 15 de febrerLa cadena d’electrodomèstics Bazar el Regalo ha aconseguit recaptar 13.644 euros per a la investigació en càncer infantil del Vall d’Hebron Instituto d’Investigació (VHIR) gràcies a una campanya solidària que destinava el 3% de l’import de les vendes realitzades a les botigues físiques i a la web entre el 6 i el 15 de febrer.. Cada any, més de 230 nens i adolescents a Catalunya i 1.400 a Espanya reben un diagnòstic que canvia la seva vida i la de les seves famílies: el càncer. És la primera causa de mortalitat en nens de 5 a 14 anys i la segona entre els joves de 15 a 24 anys, després dels accidents.Cada any, més de 230 nens, nenes i adolescents a Catalunya i 1.400 a Espanya reben un diagnòstic que canvia la seva vida i la de les seves famílies: el càncer. És la primera causa de mortalitat en nens de 5 a 14 anys i la segona entre els joves de 15 a 24 anys, després dels accidents.
La Vall d’Hebron és centre de referència a l’Estat espanyol en estudis de seqüenciació avançada en càncer pediàtric i rep casos d’hospitals de tot el territori. Coordina l’estudi estatal SEHOP-PENCIL, un projecte que espera garantir l’accés equitatiu a la medicina personalitzada, independentment del lloc de residència del pacient.Vall d’Hebron és centre de referència en tot l’Estat espanyol en estudis de seqüenciació avançada en càncer pediàtric i rep casos d’hospitals de tot el territori. A més, coordina l’estudi estatal SEHOP-PENCIL, un projecte que espera garantir l’accés equitatiu a la medicina personalitzada, independentment del lloc de residència del pacient.
Teràpies agressives
El càncer pediàtric és diferent del càncer en adults, tant pel seu origen com pels tipus i l’evolució que presenta. Tot i que el 80% dels pacients es curen, hi ha un 20% de tumors pediàtrics que no responen als tractaments actuals i poden recaure. Les teràpies disponibles solen ser molt agressives i poden deixar seqüeles greus. "La investigació en medicina personalitzada és clau per desenvolupar tractaments més eficaços i menys agressius, adaptats a les característiques del tumor de cada pacient", explica la doctora Aroa Soriano, investigadora principal del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR.El càncer pediàtric és diferent del càncer en adults, tant pel seu origen com pels tipus i l’evolució que presenta. Tot i que el 80% dels pacients es curen, encara hi ha un 20% de tumors pediàtrics que no responen als tractaments actuals i poden recaure. A més, les teràpies disponibles solen ser molt agressives i poden deixar seqüeles greus. "La investigació en medicina personalitzada és clau per desenvolupar tractaments més eficaços i menys agressius, adaptats a les característiques del tumor de cada pacient", explica la doctora Aroa Soriano, investigadora principal del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR.
El 2017 va néixer el Programa de Medicina Personalitzada en Oncologia Pediàtrica de la Vall d’Hebron, denominat COMIK (Cancer OMIcs for Kids), format per un equip de professionals multidisciplinaris.
