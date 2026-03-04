Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Terrassa podrà multar les famílies amb fills absentistes: sancions de 3.000 euros en casos greus

CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM

UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei

Cinc referents de la novel·la negra presenten 'Els 10 manaments', aquest dijous, a la llibreria Parcir

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables

Sant Joan de Vilatorrada presenta Familias TEA St Joan per donar visibilitat a l’autisme

Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile

Fred i calor a les escoles i confort tèrmic per llei a les granges: «Són més importants els pollastres que els nens»

L’Iran, una fortalesa geogràfica gairebé inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

