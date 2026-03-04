TMB cobrarà 14 milions per estalviar energia en busos elèctrics
Glòria Ayuso
Complir el deure i cobrar per fer-ho. El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, no podia contenir ahir la seva satisfacció a l'explicar-ho.
¿Com és possible?TMB ha adjudicat per primera vegada un concurs en el que, en lloc de pagar un adjudicatari, cobra al millor postor. El guanyador ha sigut Iberdrola, que li abonarà 179 euros per cada megawatt hora (MWh) que el bus i el metro de Barcelona hagin aconseguit estalviar. Sense cap contraprestació a canvi. La companyia elèctrica s’ha imposat en una licitació en la que es presentaven quatre interessades més en pagar TMB. ¿Com és això possible? Les distribuïdores d’energia estan obligades a aportar 189 euros per cada MWh que distribueixen al Fons Nacional d’Eficiència Energètica. També poden presentar certificats d’estalvi energètic de qualsevol client. Així, Iberdrola paga menys a TMB a canvi de presentar els certificats que pot obtenir l’operadora de transport gràcies a les seves accions d’estalvi energètic.Les distribuïdores d’energia estan obligades a aportar 189 euros per cada MWh que distribueixen al Fons Nacional d’Eficiència Energètica. Però també tenen l’opció de presentar Certificats d’Estalvi Energètic (CAU) de qualsevol client o consumidor. De manera que Iberdrola paga una mica menys a TMB a canvi de presentar els certificats que pot obtenir l’operadora de transport gràcies a les seves accions d’estalvi energètic.
Per cada bus elèctric que TMB ha adquirit per substituir-ne un de combustió rebrà 44.000 euros d’Iberdrola. En els últims tres anys n’ha substituït fins a 133, fet que li reportarà sis milions d’euros en ingressos. El canvi de la flota antiga per busos elèctrics és el que més estalvi energètic aporta. Per cada un dels 50 trens per al metro que ha adquirit en els últims tres anys rebrà 30.000 euros. TMB també va optar per instal·lar un nou equip de recuperació d’energia amb la frenada dels trens. Hi va invertir 5,5 milions d’euros i obtindrà 1,3 milions, sense tenir en compte la reducció de la factura elèctrica aconseguida amb el nou equip.Per cada bus elèctric que TMB ha adquirit per substituir-ne un de combustió (gas natural o dièsel) rebrà 44.000 euros d’Iberdrola. En els últims tres anys ha substituït fins a 133, el que li reportarà 6 milions d’euros en ingressos. El canvi de la flota antiga per busos elèctrics és el que més estalvi energètic aporta, però hi ha molts elements més. Per cada un dels 50 trens per al metro que ha adquirit en els últims tres anys per reemplaçar els antics, menys eficients, rebrà 30.000 euros. TMB també va optar fa un temps per instal·lar un nou equip de recuperació d’energia amb la frenada dels trens. Va invertir 5,5 milions d’euros, i ara obtindrà 1,3 milions, sense tenir en compte la considerable reducció de la factura elèctrica que ha aconseguit amb el nou equip.
En total, TMB calcula que fins al 2028 assolirà, gràcies a les seves polítiques mediambientals, un estalvi energètic de 80 GWh, cosa que li suposarà uns ingressos de 14,37 milions d’euros. "Són xifres espectaculars", va indicar Flores.
