Dia de la dona
8M Barcelona 2026: Horaris, recorreguts i tot el que has de saber sobre les dues grans manifestacions feministes
Dues mobilitzacions tenyiran de violeta la ciutat per denunciar la violència i la discriminació que encara pateixen les dones
El Periódico
El pròxim diumenge, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Barcelona tornarà a ser escenari de dues grans mobilitzacions feministes, un any més, per visibilitzar les lluites pels drets de les dones i contra totes les formes de violència i discriminació que encara avui pateix aquesta meitat de la població.
Cal recordar que va ser el 2025 quan, per primera vegada, es van organitzar aquestes dues grans manifestacions de manera separada a la capital catalana. Fins aleshores, la mobilització principal havia estat la convocada per l’Assemblea 8M, que avui dia continua sent considerada la manifestació unitària del 8M a Barcelona.
La divisió va sorgir principalment perquè altres grups feministes es mostren contraris a la llei trans i no consideren les dones trans com a subjectes del feminisme, fet que ha generat un cisma respecte de la convocatòria principal. Per això, des de l’any passat també té lloc al centre de la ciutat una altra mobilització organitzada pel Moviment Feminista de Barcelona.
No obstant això, ambdues manifestacions coincideixen en la necessitat de sortir als carrers per visibilitzar injustícies i reclamar drets, tot i que difereixin en els seus enfocaments i prioritats.
Manifestació unitària: Assemblea 8M
La primera manifestació, organitzada per l’Assemblea 8M, començarà a les 11:30 hores als Jardinets de Gràcia. La marxa recorrerà el passeig de Gràcia, desviant-se per la ronda Sant Pere abans d’arribar a la Plaça de Catalunya, per continuar fins a l’Arc de Triomf, on se celebrarà l’acte final al passeig de Lluís Companys. Aquest any, l’organització posa el focus en la crisi social, econòmica i política que hi ha a escala global.
Des de l’Assemblea 8M han subratllat que aquesta mobilització pretén afrontar “l’avenç de l’extrema dreta, el racisme, l’antifeminisme i la LGTBIQA+fòbia a escala global”. També denuncien les polítiques repressives i antimigratòries, l’augment del militarisme i els conflictes armats, i alerten sobre la crisi de cures, la precarització laboral i la feminització de la pobresa.
Amb el lema “Ni un pas enrere. Lluita transfeminista davant l’imperialisme colonial i feixista”, la seva reivindicació se centra a exigir serveis públics universals, drets laborals complets —especialment en sectors feminitzats—, la protecció de maternitats lliures i respectades, així com la fi de totes les violències masclistes, encara molt presents avui dia. A més, posen el focus en els drets de les persones migrants i critiquen la normalització de polítiques que criminalitzen la migració i erosionen drets fonamentals.
Manifestació del Moviment Feminista de Barcelona
D’altra banda, el Moviment Feminista de Barcelona organitza una altra manifestació que començarà a les 12:00 hores a la Plaça de Catalunya.
En la seva convocatòria, destaquen que busquen denunciar la violència masclista en totes les seves formes, l’explotació dels cossos, del temps i del treball, i defensar que els drets de les dones no es negocien mentre creixen les desigualtats.
En aquest cas, posen el focus en la força de la unitat de les dones: “Sortim amb energia, unitat i consciència. Perquè som xarxa. Perquè som lluita. Perquè, quan les dones ens organitzem, la història es mou”, han reivindicat als seus canals oficials.
