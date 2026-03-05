Barcelona redueix el seu deute por sota dels 1.000 milions
L’Ajuntament, que va executar més del 96% del que va pressuposar el 2025, va registrar una inversió de 654 milions i un superàvit de 51,8. "Invertim i executem més que mai", destaca Valls.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona ha reduït el seu deute per sota dels 1.000 milions d’euros, un llistó que va superar a partir del 2023. Així ho conclou la liquidació del pressupost del 2025, en què figura que el dèbit del consistori s’eleva fins als 942,4 milions, per sota dels 1.035,7 milions en què es va taxar al tancament del 2024. Així mateix, l’Ajuntament va desemborsar 3.648 milions d’euros en inversions i despesa no corrent, un 96,4% de les previsions per a l’any passat, quan l’executiu de l’alcalde Jaume Collboni va funcionar amb uns comptes prorrogats.
Quant a inversions, es van sufragar 654 milions d’euros, xifra similar als 657 milions dels 2024. El govern municipal admet que l’efecte dels fons europeus ha elevat la capacitat de despesa en els dos últims anys. Si bé l’aixeta de les ajudes europees es tanca aquesta pròxima primavera, l’executiu confia a mantenir el nivell d’inversió aquest 2026 amb recursos propis.
"Invertim més que mai, executem més que mai, hem reduït l’endeutament de la casa i paguem als proveïdors a 21,6 dies vista, i així complim més del que marca la llei", va presumir ahir el tinent d’alcalde d’Economia, Jordi Valls. "Hem executat gairebé 4.000 milions d’euros, una quantitat que Barcelona no havia executat mai", va afirmar a continuació el regidor.
Endeutament del 25,5%
El deute de l’Ajuntament se situava en 780,2 milions el 2019, cosa que representava un 29,6% dels ingressos corrents. Barcelona va sobrepassar els 1.000 milions de dèbit el 2023 (1.012,9 milions d’euros) i 2024 (1.035,7 milions d’euros), amb una ràtio en comparació amb els ingressos del 30,7% i el 29%, respectivament. L’últim exercici es va finalitzar amb una taxa d’endeutament del 25,5%. És la més baixa en els últims sis anys, si bé la quantitat en euros és la tercera més alta en el mateix període.
Valls va explicar que el deute descendeix perquè l’Ajuntament ha guanyat marge per amortitzar les seves obligacions financeres, com ara la llei d’estabilitat financera imposa als municipis. El superàvit el 2024 va ser de 45 milions d’euros i el 2025 va ser de 51,8 milions.
"Hem amortitzat més del previst perquè teníem superàvit", va assenyalar Valls. Va afegir que el govern municipal està a l’expectativa de les directrius del Govern d’Espanya i possibles modificacions en la norma per decidir què fer amb l’excedent de l’any passat. "Si no hi ha canvis, haurem de continuar fent amortització; si no, podríem fer ús del superàvit", va plantejar.
L’ajuntament de la capital catalana acumula 847,4 milions a tornar per diferents crèdits. El 44% estan subscrits amb la banca pública, el 34,4% corresponen a entitats privades i gairebé el 18% són de la banca ètica. Entre els seus principals creditors, Barcelona deu 218,8 milions al Banc Europeu d’Inversió, 195,4 milions al Banc de Desenvolupament europeu, 182,8 milions al BBVA i 154 milions a Cajamar.
"Aquest és un ajuntament en una situació econòmica estable, positiva, que té capacitat per poder afrontar uns nivells d’inversió elevats i poder executar el que volem executar", va defensar Valls. En tot cas, va observar que "hi ha rigidesa en la majoria dels ajuntaments sobre el que són les seves finances", a causa de la llei vigent que imposa que l’estalvi generat a cada exercici serveixi per liquidar deute financer. "Tenim una capacitat d’endeutament important i, en aquest moment, no el podem executar", va lamentar.
Impacte per l’atac a l’Iran
Quant a la incidència del context internacional per la guerra al Pròxim Orient, Valls va afirmar que impactarà en l’economia barcelonina. Va emfatitzar que l’Ajuntament "té capacitat de gestionar incerteses", tot referint-se a les crisis de la covid i la guerra d’Ucraïna.Quant a la incidència del volàtil context internacional per la guerra a l’Orient Mitjà, Valls no ha dubtat a afirmar que impactarà també en l’economia barcelonina. En tot cas, ha emfatitzat que l’ajuntament "té capacitat de gestionar incerteses", pel que s’ha remès a les successives crisis de la covid i la guerra d’Ucraïna. "N’hem tingut dues en sis anys, i ara tenim la tercera", va reconèixer Valls. També va postular que Barcelona és una ciutat "segura en el concepte més genèric del terme". "Per això la gent vol venir a Europa i, en particular, a Barcelona, és atractiva i per això es fa un congrés com el Mobile"."N’hem tingut dos en sis anys, i ara tenim la tercera", ha reconegut Valls. També ha postulat que Barcelona és una ciutat "segura en el concepte més genèric del terme". "Per això la gent vol venir a Europa i, en particular, a Barcelona, és atractiva i per això es fa un congrés com el Mobile", ha ressaltat.
