BCN condicionarà aquest any 30 escoles públiques

El Pla Clima Escola Barcelona es materialitza en la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia i prop de 30.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques

El Pla Clima Escola Barcelona es materialitza en la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia i prop de 30.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques / Ajuntament de Barcelona

Olga Pereda

Madrid

El pla Clima Escola Barcelona climatitzarà 30 centres educatius públics al llarg d’aquest 2026. Així està previst en el calendari del projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona amb finançament procedent de la recaptació de la taxa turística i que ascendeix a gairebé 23 milions d’euros. El Consorci d’Educació de Barcelona s’encarregarà d’executar les instal·lacions a tots els centres educatius. El 2030, el nombre total d’escoles condicionades pujarà fins a les 170.

Totes gaudiran d’aerotèrmia, un sistema que utilitza electricitat per produir fred durant els mesos de primavera i estiu i calor per als mesos d’hivern. Els tècnics també instal·laran un nou sistema de renovació de l’aire per aconseguir que aquest sigui net i de qualitat a l’interior de les aules. Els 30 centres que emprendran les reformes el 2026 corresponen a 29 escoles i instituts, ja que l’institut escola Ferrer i Guàrdia té dos edificis, un d’infantil i primària i un altre de secundària. La inversió municipal serà de 22,9 milions d’euros i el nombre d’alumnes beneficiats serà de 9.684. L’execució de les obres a cadascuna de les escoles tindrà una durada aproximada de 12 mesos.

