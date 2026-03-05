BCN condicionarà aquest any 30 escoles públiques
Olga Pereda
El pla Clima Escola Barcelona climatitzarà 30 centres educatius públics al llarg d’aquest 2026. Així està previst en el calendari del projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona amb finançament procedent de la recaptació de la taxa turística i que ascendeix a gairebé 23 milions d’euros. El Consorci d’Educació de Barcelona s’encarregarà d’executar les instal·lacions a tots els centres educatius. El 2030, el nombre total d’escoles condicionades pujarà fins a les 170.
Totes gaudiran d’aerotèrmia, un sistema que utilitza electricitat per produir fred durant els mesos de primavera i estiu i calor per als mesos d’hivern. Els tècnics també instal·laran un nou sistema de renovació de l’aire per aconseguir que aquest sigui net i de qualitat a l’interior de les aules. Els 30 centres que emprendran les reformes el 2026 corresponen a 29 escoles i instituts, ja que l’institut escola Ferrer i Guàrdia té dos edificis, un d’infantil i primària i un altre de secundària. La inversió municipal serà de 22,9 milions d’euros i el nombre d’alumnes beneficiats serà de 9.684. L’execució de les obres a cadascuna de les escoles tindrà una durada aproximada de 12 mesos.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda