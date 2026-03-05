BCN refà els plans pendents contra el soroll a Ciutat Vella
L’Ajuntament revisa el reglament per combatre la contaminació acústica al passeig del Born, frenat per un pols judicial amb el Gremi de Restauració, i retoca el protocol previst a la plaça Reial.
Jordi Ribalaygue
El juliol del 2024, l’Ajuntament va anunciar un pla per reduir el soroll a Ciutat Vella, més exposat a la incomoditat per concentrar oferta turística i oci nocturn. De fet, el districte acapara entorn del 20% de les queixes per aquesta molèstia a la ciutat en els últims anys. El govern de l’alcalde Jaume Collboni va idear un protocol per substituir l’obligació que bars, terrasses i súpers tanquessin per endavant en certs llocs de Ciutat Vella, que va estar vigent durant menys d’un any i es va derogar per defectes de forma el novembre del 2023. L’alternativa preveu codis específics per mirar de mitigar el destorb en sis zones del districte, altament freqüentades de dia i de nit. No obstant, cap d’aquests reglaments ha entrat encara en vigor.
En part, es deu a un dels plets oberts per la regulació del soroll a la capital, que ha obligat a retardar encara més l’aplicació dels plans a Ciutat Vella i polir-los perquè una nova resolució contrària al consistori no els faci decaure. El pols judicial el protagonitzen el Gremi de Restauració de Barcelona i l’Ajuntament, versa sobre els límits de contaminació acústica a la nit i, a la fi, ha frenat l’estratègia per procurar que es preservi el descans i el son al districte històric. En especial, ha entorpit la implantació del programa referit al passeig del Born, a l’expectativa des que l’executiu municipal li va donar l’aval inicial fa gairebé un any.
El litigi entre la patronal hotelera i el consistori va venir servit a l’ordenar-se que s’avancés una hora la retirada de les terrasses del carrer d’Enric Granados, a l’Eixample, on el 2025 es comptabilitzaven 77 vetlladors. El gremi va obtenir dos pronunciaments favorables de la justícia l’any passat. Una de les sentències la va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): va anul·lar la modificació dels annexos de l’ordenança de medi ambient aprovada el 2022, que promovia noves delimitacions per pal·liar el soroll i reduïa certs llindars de so tolerats. El consistori va apel·lar davant el Suprem, que encara s’ha de manifestar.
Terminis frustrats
La decisió del TSJC va desencadenar conseqüències més enllà d’Enric Granados. La resolució es va interposar en el procés per instaurar una Zona Acústica de Règim Especial (ZARE) al passeig del Born, la primera de les propostes contra l’estrèpit a Ciutat Vella. En essència, estipula fins a quatre períodes de nou mesos per aconseguir que el nivell de soroll a la nit caigui per sota dels 60 decibels. En cas que no s’aconseguís, en cada etapa del pla s’intensificaria la penalització sobre 24 negocis –18 d’ells, d’hostaleria– i 31 mòduls de terrassa, inclòs un càstig col·lectiu pel qual se’ls imposaria que el tancament s’avancés una hora en la fase 2 i dues hores en la fase 3. En tot cas, ni els terminis ni les sancions són aplicables encara.
L’Ajuntament confia ara que el seu pal·liatiu contra el xivarri al Born entri en funcionament "abans de l’estiu del 2026". Espera que en el mateix termini es ratifiqui la declaració d’una altra ZARE a la plaça Reial i el seu entorn, focus d’oci nocturn.
La declaració de la ZARE al Born es va atorgar inicialment l’abril del 2025, però l’expedient es va haver d’arxivar al novembre, després de la decisió de l’alt tribunal. L’executiu municipal segueix condicionat al fet que el Suprem es posicioni sobre el recurs de cassació interposat després de la clatellada judicial de l’any passat. "Fins que no es resolgui, continuen vigents els annexos aprovats el 2022", defensa el consistori, que addueix que la sentència del TSJC "no entra en el fons de la modificació de l’ordenança". No obstant, afegeix que, "per garantir la seguretat jurídica i evitar que eventuals resolucions judicials puguin afectar el pla" del passeig del Born, la comissió de govern de l’Ajuntament ha dispensat una segona aprovació inicial a la recepta antisoroll en aquest racó de Ciutat Vella, després d’incorporar esmenes.
"Es va iniciar un nou expedient, que aprovarà de manera conjunta i expressa tant la declaració formal de la ZARE com també el pla específic de reducció del soroll", precisa. Respecte a la primera versió, s’han actualitzat les sonometries en què es basa el projecte i s’ha exclòs la placeta de Montcada de la ZARE del Born, al no arribar als valors crítics requerits. En qualsevol cas, l’executiu conserva el més essencial de la fórmula que planteja contra el xivarri i manté els estudis acústics, "que acrediten la superació reiterada dels límits sonors nocturns a la zona", afirma.
Al·legacions de 13 locals
La proposta, sotmesa de nou a exposició pública, ha rebut al·legacions del Gremi de Restauració. La patronal diu que les ha presentat en nom propi i també en representació de 13 hotelers de la zona, que es consideren afectats pel projecte municipal.
Al seu torn, el consistori s’ha proposat revisar el reglament pendent per a la plaça Reial. L’executiu local ha autoritzat una despesa de 6.842,37 euros per ampliar un encàrrec a l’agència Barcelona Regional, que presta assistència tècnica per sustentar la política contra la contaminació acústica a Ciutat Vella. D’acord amb els acords d’una comissió de govern del desembre, s’han demanat noves tasques de cara a "la modificació dels documents del pla ZARE Born i plaça Reial, a conseqüència dels canvis en l’ordenança de medi ambient introduïts per la sentència" del TSJC.
La política contra el soroll a Ciutat Vella, promoguda fa quasi dos anys, es va posar el 2027 com a límit per obtenir resultats. Amb el calendari que es va fixar, el protocol ja hauria d’estar actiu entorn del passeig del Born, la plaça Reial, el carrer Joaquín Costa i la Rambla, a l’altura d’Arc del Teatre. Aquest trimestre s’hauria d’estar desplegant a la rambla del Raval, segons el que es va predir. No obstant, els terminis s’han frustrat.
