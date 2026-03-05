Vagons remolcats
Caos abans de les obres: una incidència als túnels del Garraf deixa trens aturats durant més d’una hora
Els usuaris denuncien que han passat diverses hores incomunicats i sense cap mena d’informació
Pau Lizana Manuel
Nova jornada de caos al corredor sud de Rodalies. A pocs dies que les obres de manteniment comencin en aquest mateix punt, un tren ha quedat atrapat als túnels del Garraf durant una hora i mitja, segons han informat els usuaris que s’han vist atrapats i incomunicats dins del mateix tren i han confirmat fonts de Renfe després del succés.
Segons ha informat Protecció Civil a través de les seves xarxes socials, la incidència s’ha degut a una avaria al pantògraf, motiu pel qual els trens a l’interior del túnel han perdut la potència elèctrica i han hagut de ser remolcats fins a l’estació de Garraf. La incidència ha obligat a activar en fase de prealerta el pla FERROCAT durant uns minuts, fins que Protecció Civil ha sabut a través d’Adif que el tren afectat ha arribat fins a l’estació de Garraf "sense incidències".
Dues hores sense cobertura
El tren afectat de la R2Sud havia sortit de Vilanova i la Geltrú cap a les 10:50 hores, segons han explicat alguns dels passatgers afectats a les 13:10 hores, quan han pogut baixar. "Hem passat dues hores en un túnel sense cobertura, amb la informació justa que teníem un tren al davant avariat", ha denunciat un dels usuaris afectats per la incidència, membre de la plataforma Dignitat a les Vies. "Al cap de 20 minuts ens han empès una mica, fins que hem connectat amb el tren avariat i l’hem remolcat fins a Garraf", explica aquest passatger, que denuncia que des del petit nucli pesquer del municipi de Sitges no tenen mètodes de transport per arribar fins als seus destins.
Fonts de Renfe han assegurat que, malgrat l’incident, "la circulació de la resta de trens no s’ha vist afectada, ja que no s’ha interromput en cap moment". L’aturada al túnel, això sí, ha obligat a reduir la circulació entre Sant Vicenç de Calders i estació de França a dos trens per hora i sentit.
Obres aquest mes
Aquesta freqüència de pas, precisament, és la que es preveu que hi hagi a partir de les pròximes setmanes, quan estan previstes obres de manteniment en tres trams dels túnels del Garraf. Un dels punts que es rehabilitaran en aquesta actuació, que preveu una inversió de més de tres milions d’euros, és el viaducte del Garraf, molt a prop del punt on ha quedat atrapat el comboi aquest dijous.
Quan comencin les obres, que encara no tenen una data fixa d’inici malgrat que Adif ja ha indicat que començaran aquest mateix mes de març, el trànsit ferroviari en aquest punt del municipi de Sitges es farà per via única. Renfe ja ha previst un pla alternatiu de transport que contempla autobusos directes de Sant Vicenç de Calders a El Prat i el reforç dels trens llançadora en diferents trams entre Barcelona i Garraf. La proposta, de moment, no ha convençut especialment els municipis del Garraf i del Baix Penedès.
