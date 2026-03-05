Comença la sisena Barcelona Women Acceleration Week
La sisena edició de la Barcelona Women Acceleration Week va començar ahir amb l’objectiu de reclamar la igualtat de gènere en l’àmbit empresarial. L’acte, que coincideix amb la setmana del MWC i el 8M, se celebra al DFactory del Consorci de la Zona Franca. Ahir hi van ser presents el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto, i la regidora Maria Eugènia Gay.
