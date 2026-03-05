"Facilita la fugida del delinqüent"
El patinet s’erigeix en eina de la nova delinqüència: algunes bandes de lladres s’han especialitzat a utilitzar aquest vehicle per cometre atracaments. La policia manté que identificar les matrícules pot acotar aquest tipus de delictes.
David López Frías
Una de les raons principals per establir un registre de VMP, així com l’obligatorietat de l’assegurança, és la seguretat. "El patinet s’ha convertit en una part essencial en la comissió d’alguns delictes i és necessari controlar-lo", expliquen fonts policials de seguretat urbana. "Facilita la fugida del que perpetra una tipologia de delictes molt clara com les estirades de bolsos, robatoris de rellotges o fins i tot agressions. No és el mateix fugir corrent que motoritzat sobre rodes, tot i que la velocitat sigui inferior a la d’un ciclomotor. Per això fa falta poder tenir constància que aquest patinet existeix i poder identificar-ne la matrícula com qualsevol altre vehicle".
Així mateix, la mecànica del vehicle, més simple i econòmica que la de cotxes o motos, permet trucar els motors amb més facilitat per aconseguir que arribin a velocitats pròximes a les d’un ciclomotor. Fa dues setmanes, per exemple, la Guàrdia Civil va detenir un home a La Rioja per manipular el motor del seu patinet.
Hi ha diversos casos coneguts de delinqüents que fan del VMP la seva eina i també el seu símbol. A principis del 2025 va ser detingut a Granada un home de 35 anys conegut com "l’atracador del patinet", perquè sempre perpetrava els delictes amb aquest vehicle. Atracava principalment gasolineres i va ser detingut com a presumpte autor de nou delictes de robatori amb violència i intimidació.
El seu modus operandi era sempre el mateix. Arribava a l’establiment a sobre d’un patinet elèctric de color negre, ocultava el seu rostre amb una mascareta o un passamuntanyes, entrava armat amb un ganivet de 20 centímetres, amenaçava els empleats amb l’arma i s’apoderava dels diners de la caixa enregistradora. Després sortia tranquil·lament de l’establiment i fugia amb el patinet. L’últim ha tingut lloc a la província d’Alacant. La Guàrdia Civil i la Policia Local d’Almoradí van detenir el mes passat tres homes, d’entre 19 i 29 anys, acusats de diversos robatoris amb violència, robatoris amb força i també diversos furts que cometien en establiments d’hostaleria de la comarca alacantina del Baix Segura.
A trets
A més d’utilitzar els patinets per fugir, el grup també robava els vehicles que després utilitzaven per atracar. A una de les seves víctimes li van fracturar la tíbia per aconseguir-lo. El juny del 2025, a Barcelona, una banda juvenil va disparar un jove a la cama per robar-li el VMP que els havia de servir per cometre delictes. "Això, amb un registre previ, és més difícil que passi; ara mateix un patinet anònim és perfecte per a accions delictives. Si està matriculat, es denuncia el robatori i ja no és un vehicle net", assenyala la policia.
L’agost passat, la Policia Nacional va detenir a Màlaga dos sicaris suecs (un d’ells menor d’edat) que es dirigien a cometre un assassinat per encàrrec. Tots dos es desplaçaven en un d’aquests VMP amagats sota un passamuntanyes. Van viatjar des de Göteborg a finals de juliol i es van estar a la Costa del Sol com a cèl·lula dorment, fent turisme, fins que a l’agost van rebre un paquet que contenia els patinets amb què havien de desplaçar-se fins al lloc del crim i fugir després amb facilitat. La policia espanyola, en col·laboració amb les autoritats sueques i l’Europol, va aconseguir avortar el pla.
