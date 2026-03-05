Continuen les complicacions
Un incendi a la catenària de l’estació de Calafell interromp la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova
El pas de trens s’ha interromput a petició dels Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat
Glòria Ayuso
El contacte entre un tren i la catenària al seu pas per l’estació de Calafell ha provocat un «petit incendi» que ha interromput poc després de les onze del matí la circulació de trens a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Cunit. Rodalies informa que la circulació s’ha interromput a petició dels Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat, que han dut a terme les tasques d’extinció de l’incendi a l’estació.
Des de l’estació han sigut visible flames i una columna de fum procedent de la part superior del tren, si bé no s’han produït danys personals. Com que el comboi era a l’estació, els passatgers han pogut baixar del tren a l’andana.
Rodalies està gestionant serveis alternatius de transport per carretera entre Vilanova i Sant Vicenç. La circulació de trens per l’R2 Sud entre Barcelona i Vilanova s’ha reduït de quatre trens a dos per sentit. L’operador preveu que l’afectació es mantingui durant bona part del dia.
