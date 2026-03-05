Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaMenors desnonatsAlcalde de CastellgalíMarc BernalCas Helena JubanyBorrasca Regina
instagramlinkedin

Continuen les complicacions

Un incendi a la catenària de l’estació de Calafell interromp la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova

El pas de trens s’ha interromput a petició dels Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat

Glòria Ayuso

Barcelona

El contacte entre un tren i la catenària al seu pas per l’estació de Calafell ha provocat un «petit incendi» que ha interromput poc després de les onze del matí la circulació de trens a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Cunit. Rodalies informa que la circulació s’ha interromput a petició dels Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat, que han dut a terme les tasques d’extinció de l’incendi a l’estació.

Des de l’estació han sigut visible flames i una columna de fum procedent de la part superior del tren, si bé no s’han produït danys personals. Com que el comboi era a l’estació, els passatgers han pogut baixar del tren a l’andana.

Notícies relacionades

Rodalies està gestionant serveis alternatius de transport per carretera entre Vilanova i Sant Vicenç. La circulació de trens per l’R2 Sud entre Barcelona i Vilanova s’ha reduït de quatre trens a dos per sentit. L’operador preveu que l’afectació es mantingui durant bona part del dia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  2. Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
  3. Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
  4. Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
  5. La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
  6. Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
  7. Descobreix el carrer més florit de Manresa
  8. Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys

Mor als 83 anys l’escriptor António Lobo Antunes, tità de les lletres portugueses

Mor als 83 anys l’escriptor António Lobo Antunes, tità de les lletres portugueses

Mango accelera el seu creixement i voreja els 3.800 milions de facturació el 2025, un 13% més

Mango accelera el seu creixement i voreja els 3.800 milions de facturació el 2025, un 13% més

El 40% dels catalans creuen que "més de la meitat" de la població és estrangera (quan la xifra real és el 25%)

El 40% dels catalans creuen que "més de la meitat" de la població és estrangera (quan la xifra real és el 25%)

Dos averías vuelven a poner Rodalies patas arriba este lunes

Caos abans de les obres: una incidència als túnels del Garraf deixa trens aturats durant més d’una hora

Caos abans de les obres: una incidència als túnels del Garraf deixa trens aturats durant més d’una hora

Dos-cents directius d'escoles i instituts de la Catalunya central homenatgen a Balsareny les víctimes de Manlleu recordant que els "sentiments no tenen llengua ni origen"

Dos-cents directius d'escoles i instituts de la Catalunya central homenatgen a Balsareny les víctimes de Manlleu recordant que els "sentiments no tenen llengua ni origen"

L'Ajuntament de Berga comença a materialitzar la inversió de l'herència a favor de la residència

L'Ajuntament de Berga comença a materialitzar la inversió de l'herència a favor de la residència

L’experta Laura Lobo adverteix sobre pràctiques errònies en una herència que acaben en conflicte familiar

L’experta Laura Lobo adverteix sobre pràctiques errònies en una herència que acaben en conflicte familiar
Tracking Pixel Contents