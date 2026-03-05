Propostes
Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
Unes 1.500 persones passen cada any per l’hostatgeria del monestir de Sant Benet de Montserrat a la cerca de calma, respostes i una experiència espiritual
La majoria d'usuaris són dones de 35 a 40 anys que busquen fer un retir, allunyar-se de la frenesia de la vida moderna o trobar alguna resposta relacionada amb la fe
Xavi Moraleda
"Tots els forasters han de ser acollits com el Crist". Així ho estableix la Regla de Sant Benet, i així ho posen en pràctica tots els ordes benedictins com el del monestir de Sant Benet de Montserrat. El convent s'aixeca en un vessant del massís on habita una comunitat de més de vint monges i en què la natura, la calma i la contemplació s'entrellacen fins a fer-se presència viva. Són aquests els valors que atrauen unes 1.500 persones cada any per fer-hi estades d'alguns dies, ja sigui a tall de retir, per allunyar-se de la frenesia de la vida moderna o per trobar alguna resposta relacionada amb la fe.
Quan un hoste truca al timbre, la germana Montserrat Unterlöhner, l'encarregada del servei, se sent inundada per una alegria i una excitació difícils de contenir. Arriba un nou inquilí, algun repetidor o potser una cara coneguda, però, en qualsevol cas, algú a qui rebrà amb un càlid somriure. "És una feina molt maca i la faig a gust: per a mi es basa a posar els teus dons al servei de l'altre", tant per si necessiten uns llençols nous, desfogar-se o, simplement, algú que els escolti, apunta.
L'hostatgeria monàstica consta de deu habitacions, moltes d'elles dobles, que poden allotjar fins a una vintena de persones. A més, els hostes tenen a la seva disposició altres espais, tot i que són diferenciats dels de la comunitat de monges. Tenen la seva pròpia sala de menjador, una altra per treballar o fer-hi reunions i, fins i tot, una petita porció de bosc a la qual es refereixen com "el turonet", on poden anar a meditar, a treballar o simplement a gaudir de les privilegiades vistes de Montserrat mentre senten refilar els ocells. Tots aquests són espais als quals poden anar sempre que volen, ja que en ingressar les monges els entreguen les claus d'accés.
L'únic espai que poden compartir amb la comunitat de religioses és l'Església del monestir, on cada dia fan les seves sis pregàries, de les quals les vespres (18.45 h) es retransmeten en directe per YouTube. D'estil rústic, el seu presbiteri està situat en un angle orientat cap a les muntanyes de Montserrat, que es poden contemplar des d'una vista privilegiada gràcies a un gran finestral que s'obre en aquesta direcció.
Malgrat que no és obligatori assistir a les pregàries, la germana assegura que la majoria hi solen anar, especialment a les del migdia i la tarda. "Poca cosa més tens a fer, sonen les campanes i és inevitable no sentir que et criden", apunta Unterlöhner. Tot i això, afegeix que depèn de l'objectiu que tingui cada hoste amb la seva estada. "N'hi ha que no són cristians, o ni tan sols religiosos, i venen simplement per descansar o a concentrar-se per treballar en algun projecte propi, com ara escriure un llibre", afegeix.
A l’hostatgeria, el perfil predominant dels usuaris són dones de 35 a 40 anys, tot i que cada cop hi ha més homes i noies joves que s’animen a fer-hi estades. I, si bé no totes es defineixen com a religioses, la majoria s’hi senten atretes d’una manera o altra. A més, el flux d’hostes sol ser constant durant l'any. «Com a mínim, demanem que facin una pensió completa; i, a partir d’aquí, cadascú tria quants dies es vol quedar». Segons afegeix la germana, quan hi ha més demanda és els divendres i caps de setmana i, generalment, els inquilins solen quedar-se entre tres i quatre dies.
El preu ronda entre els 60 i 70 euros la nit, depenent de si s’allotgen en una habitació individual o doble i dels dies que s’hi acabaran quedant. Segons explica la religiosa, «aquestes tarifes no són a preu de mercat, no són per fer negoci, només per cobrir despeses». Per això, si hi ha persones que per circumstàncies personals no poden pagar la quantia, sempre procuren adaptar-s’hi.
D’aquesta manera la comunitat compleix la seva voluntat de viure obertes a tothom qui truqui a la porta, acollint i compartint la seva recerca en la fe i de la vida, tot oferint-los espais de confiança per fer enriquidora les seves estades.
