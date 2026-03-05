Marta, addicta al sexe: "No buscava plaer, buscava no sentir"
Un home i una dona addictes a la pornografia i la conducta sexual expliquen la seva vivència
Les addiccions es van convertir en un mecanisme de regulació emocional
Normalització, vergonya i silenci poden retardar la cerca d'ajuda
Marc Darriba
Ningú ho hauria dit. Complien, portaven una vida aparentment normal. Però el sexe havia deixat de ser una elecció lliure per a convertir-se en un automatisme. Sergi i Marta —que prefereixen mantenir l'anonimat i no es diuen així— descriuen com la pèrdua de control pot passar desapercebuda fins que el malestar es torna impossible d'ignorar.
“Era funcional, però no era lliure”
“Per fora, ningú ho hauria dit- descriu Sergi-, complia en el treball, arribava puntual, feia la meva vida. No semblava que tingués cap problema”. El problema, diu, era que hi havia una part de la seva vida que no controlava. “Quan començava, no podia parar. Em deia: avui no. I poques hores després hi tornava”.
Quan començava, no podia parar. Em deia: avui no. I a les poques hores tornava
Sergi no parla d'escàndols ni d'històries truculentes. Parla d'hores. D'hores que es lliscaven enfront d'una pantalla. De la sensació que allò que havia començat com una elecció s'havia convertit en un automatisme “Era funcional -insisteix- però no era lliure”. Després arribaven la culpa i la promesa. “Aquesta és l'última vegada”. I l'endemà, o a la setmana següent, el cicle es repetia.
“Vaig créixer amb la pornografia a l'abast. Està en la butxaca, està a tot arreu. És molt fàcil dir que no passa res perquè tothom ho fa”, recorda. Durant molt de temps, això mateix es repetia: no passa res, és normal. “Fins que un dia t'adones que no estàs triant tant com creies”.
Em sentia doblement fora de lloc per fer-ho i per no poder dir-ho
Els professionals parlen de pèrdua de control quan “la persona ha intentat regular la conducta i no ha pogut”, explica el psicòleg Jesús (Txus) Carilla, expert en addiccions comportamentals del Centre de Tractament d'Addiccions Comportamentals de Barcelona (CTAC). “No és una qüestió de quantitat, sinó de la relació amb la conducta i del malestar que genera”, afegeix.
“No buscava plaer, buscava no sentir”
Marta no parla de funcionalitat. Parla de buit. “Jo no ho vivia com una cosa excitant. Ho vivia com una forma de no sentir”. Durant molt de temps, explica, el sexe va ser “una anestèsia”. Una manera ràpida de silenciar l'ansietat, la tristesa o aquesta sensació difusa que alguna cosa no encaixava.
Em feia molta vergonya. No encaixava amb la idea que tenia de mi mateixa
“No era tant el plaer”, diu. “Era el descans. Durant una estona deixava de pensar”. A diferència de Sergi, ella no trobava massa normalització al seu voltant. “Em feia molta vergonya. No encaixava amb la idea que tenia de mi mateixa”. El silenci era doble: cap als altres i cap a ella. “Em costava molt reconèixer que tenia un problema. Pensava que això no els passava a dones com jo”.
“No és que la persona tingui un problema amb el sexe”, apunta Carilla. “Moltes vegades ho ha estat utilitzant com a solució a alguna cosa que li feia mal”. Marta ho reconeix ara, amb distància: “No estava buscant sexe. Estava buscant no sentir-me així”.
Entre la normalització i la vergonya
Són dues històries diferents. Dos silencis distints. Dos camins que semblen oposats —normalització i silenci; funcionalitat i buit— però que convergeixen en un mateix punt: la sensació que la conducta havia deixat de ser una elecció.
Sergi va trigar a demanar ajuda perquè no acabava d'identificar-ho com un problema. “Si tothom ho fa, com serà greu?”. La pornografia formava part del paisatge quotidià. “Entre amics era gairebé una broma. No era quelcom que qüestionessis”. La normalització li va donar coartada. “Em deia que era exagerat pensar que necessitava ajuda”.
No és una qüestió de quantitat, sinó de la relació amb la conducta i del malestar que genera
Marta, en canvi, va viure el procés gairebé al revés. “Jo no podia explicar-li-ho a ningú. No perquè fos escandalós, sinó perquè no encaixava amb la imatge que creia que havia de projectar de mi mateixa”. “Em feia por que em jutgessin. Que pensessin coses de mi”, afegeix. Mentre que en els homes la conducta podia diluir-se en la idea que “és normal”, en ella la vergonya era més solitària: “Em sentia doblement fora de lloc”, diu. “Per fer-ho i per no poder dir-ho”.
Carilla apunta que el sexe continua oscil·lant culturalment entre dos extrems: la banalització i la moralització. “O no passa res o està mal vist”. En aquest terreny ambigu, el fet d'admetre que alguna cosa s'ha desregulat implica exposar una part molt íntima de la identitat.
Demanar ajuda no és exagerar
Moltes persones arriben a consulta després d'un detonant: una discussió, un descobriment, un límit que es trenca. “Jo no vaig venir perquè volgués”, admet Sergi. “Vaig venir perquè durant mesos havia intentat posar força de voluntat. Em deia que era qüestió de caràcter. Que, si realment volia, podria parar”. No va funcionar.
Marta recorda el moment amb una mescla d'alleujament i por. “Em feia més por continuar igual que demanar ajuda”. El més difícil no era explicar el que feia, sinó reconèixer per què ho feia. “Quan ho vaig dir en veu alta, em vaig adonar que no era l'única. I això va ser molt fort”.
Em vaig adonar que ja no m'agradava la persona en la qual m'estava convertint
Carilla ho resumeix així: “La força de voluntat és necessària, però no és suficient”. Reduir-ho tot a esforç personal sol augmentar la culpa i el secretisme. “Si arriben fins aquí, no és per falta d'esforç, sinó perquè allò que estaven utilitzant com a solució ha deixat de funcionar”.
Ni Sergi ni Marta parlen avui de prohibicions. Parlen de recuperar la llibertat. “No volia deixar de tenir sexualitat ´diu ell- volia que no em passés per damunt”. Ella ho formula d'una altra manera: “Volia tornar a sentir sense anestesiar-me”. “Demanar ajuda no va ser exagerar”, coincideixen. “Va ser començar a ser honestos amb nosaltres mateixos”.
