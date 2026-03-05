El monestir de Pedralbes analitzarà l’ADN de la reina Elisenda
Toni Sust
El monestir de Pedralbes celebra aquest any el seu 700è aniversari, que començarà el 26 de març amb la commemoració de la col·locació de la seva primera pedra, inici d’unes obres ràpides sota la tutela de la reina Elisenda de Montcada i el rei Jaume II el Just.El monestir de Pedralbes celebra aquest any el seu 700 aniversari, i ho farà durant més d’un any. El pròxim 26 de març s’iniciarà aquesta commemoració, amb el 700è aniversari de la col·locació de la seva primera pedra, inici d’unes obres que van ser considerablement ràpides, sota la tutela i impuls de la reina Elisenda de Montcada i el seu marit, el rei Jaume Il el Just.
Els treballs van ser prou rabents perquè, havent-se començat el març de 1326, permetessin que el maig de 1327 s’instal·lés al monestir un primer grup de monges clarisses, arribades del monestir de Santa Clara, que va resultar destruït el 1714, en la guerra de Successió. El novembre de 1327 va morir el rei Jaume II i la reina Elisenda se’n va anar a viure a la instal·lació religiosa, on va residir 37 anys, fins a la seva mort el 19 de juliol de 1364.Els treballs van ser prou rabents perquè, havent-se començat el març de 1326, permetessin que el maig de 1327 s’instal·lés al monestir un primer grup de monges clarisses, arribades del monestir de Santa Clara, que estava en el que va ser el barri de la Ribera de Barcelona i que va resultar destruït el 1714, en la Guerra de Successió. El novembre de 1327, va morir el rei Jaume II i llavors la reina Elisenda se’n va anar a viure a la instal·lació religiosa, on va residir 37 anys, fins a la seva mort, el 19 de juliol de 1364, i on està enterrada.
En les estades per les quals la reina havia de passejar es va presentar ahir el programa d’actes del centenari, els quals s’aniran afegint al web del monestir. La celebració començarà el dia 26 de març i acabarà el maig del 2027, iniciant-se amb el record de l’inici de la construcció i acabant amb el de l’arribada de les clarisses. Des del 15 de febrer del 2025 ja no hi resideixen monges per falta d’efectius.En les estades per les quals la reina havia de passejar s’ha presentat aquest dimecres el programa d’actes del centenari –que s’aniran afegint a la web del monestir, una celebració que començarà el 26 de març i que conclourà el maig de 2027, és a dir, que s’iniciarà amb el record de l’inici de la construcció i acabarà amb el de l’arribada de les clarisses, per tancar així el cercle així d’una commemoració d’un monestir en el qual des del 15 de febrer de 2025 ja no resideixen monges per falta d’efectius.
Vida medieval de les dones
En la presentació posterior a aquesta trobada del comitè hi van participar la directora de l’Arxiu del Monestir de Pedralbes, Anna Castellano; el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Xavier Marcé, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs. Castellano va explicar quines activitats estan previstes en aquesta celebració de 13 mesos, que se centraran en com era la vida medieval de les dones que aquí es van concentrarEn la presentació posterior a aquesta ççtrobadaççpartitçç del comitè han participat la directora de l’Arxiu del monestir de Pedralbes, Anna Castellano; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs. Castellano ha explicat quines activitats estan previstes en aquesta celebració de 13 mesos, que en gran part se centraran a explicar com era la vida medieval de les dones que aquí es van concentrar.. Una de les investigacions rellevants en curs és la de l’ADN d’aquestes dones, començant pel de la mateixa reina Elisenda, les restes de la qual reposen en una tomba central de l’interès artístic del cenobi.
