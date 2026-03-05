Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaMenors desnonatsAlcalde de CastellgalíMarc BernalCas Helena JubanyBorrasca Regina
instagramlinkedin

Al carrer Torrent de la Font

Mor una altra persona sense sostre als carrers de Badalona, la segona en una setmana

Una ambulància del SEM circula pels carrers de L'Hospitalet, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM circula pels carrers de L'Hospitalet, en una imatge d'arxiu. / JORDI OTIX

Gerardo Santos

Badalona

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la troballa del cos sense vida d’un home sense sostre al carrer Torrent de la Font, a prop de la zona de petanca de la Morera.

Es tracta de la segona persona que vivia als carrers de Badalona morta aquesta setmana, després que aquest dimecres es conegués la mort d’un altre indigent a la plaça d’Elisa Reverter, al barri badaloní del Manresà.

Alhora, ja són quatre les persones que dormien al ras i que han perdut la vida als carrers de la ciutat aquest 2026. El primer cas va ser el dia de Reis, en plena onada de fred; el segon, el passat 21 de febrer.

Notícies relacionades

La policia catalana va rebre un avís el passat dimarts 3 de març i, cap a les 10 del matí, van trobar el cos sense vida de la persona, de la qual, de moment, els Mossos d'Esquadra no poden confirmar ni la identitat ni l’edat. Sí que ratifiquen, però, que no presentava signes de violència.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
  2. Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
  3. Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
  4. Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
  5. La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
  6. Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
  7. Descobreix el carrer més florit de Manresa
  8. Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys

Nasim Riahi, iraniana: "Si parlo, em fan por les represàlies del règim iranià, fins i tot aquí a Catalunya"

Nasim Riahi, iraniana: "Si parlo, em fan por les represàlies del règim iranià, fins i tot aquí a Catalunya"

Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe

Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe

Mor una altra persona sense sostre als carrers de Badalona, la segona en una setmana

Mor una altra persona sense sostre als carrers de Badalona, la segona en una setmana

Illa defensa que "si tothom posa Catalunya per davant" hi haurà pressupostos

Illa defensa que "si tothom posa Catalunya per davant" hi haurà pressupostos

Mango accelera el seu creixement i voreja els 3.800 milions de facturació el 2025, un 13% més

Mango accelera el seu creixement i voreja els 3.800 milions de facturació el 2025, un 13% més

L'R4 recuperarà el servei ferroviari sense interrupcions el 16 de març

L'R4 recuperarà el servei ferroviari sense interrupcions el 16 de març

Mor als 83 anys l’escriptor António Lobo Antunes, tità de les lletres portugueses

Mor als 83 anys l’escriptor António Lobo Antunes, tità de les lletres portugueses

El 40% dels catalans creuen que "més de la meitat" de la població és estrangera (quan la xifra real és el 25%)

El 40% dels catalans creuen que "més de la meitat" de la població és estrangera (quan la xifra real és el 25%)
Tracking Pixel Contents