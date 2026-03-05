Travessia
Així va ser l’odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma
Un dels tres vaixells previstos no va poder salpar per motius tècnics i els passatgers van ser reubicats en altres bucs, però no els van permetre utilitzar els camarots que havien reservat
J.F. Mestre
Com sol ser habitual en aquestes dates, desenes de famílies de Mallorca aprofiten el pont llarg del cap de setmana passat per fer un viatge a la península, sobretot per practicar l’esport de l’esquí. Aquests viatgers havien contractat passatges per viatjar en vaixell des de Barcelona i poder arribar a Palma aquest dimecres al matí, que era el dia en què els nens tornaven a l’escola. Però la tornada en vaixell, per a aquestes famílies, s’ha convertit en una autèntica odissea per les enormes incomoditats que han hagut de patir durant la llarga travessia.
La nit d’aquest dimarts estava programada la sortida de tres vaixells de passatgers que feien la travessia entre Barcelona i el port de Palma. Gaspar Alemany, un dels passatgers, que viatjava amb la seva dona i els seus dos fills menors, va explicar que havia contractat un passatge per tornar en el vaixell de la companyia Trasmed. Havia comprat un trajecte que incloïa una cabina per a quatre persones, ja que d’aquesta manera els permetia descansar, tenint en compte que els adults tornaven a la feina i els nens a l’escola. El viatger va explicar que el vaixell havia de sortir del port cap a les nou del vespre, però hores abans, primer a través d’un correu electrònic i després amb un missatge al telèfon, la naviliera va comunicar que el buc no salparia per raons tècniques, sense especificar l’origen de la suposada avaria. En el mateix missatge se’ls indicava que serien recol·locats en els altres bucs que salpaven aquella mateixa nit amb destinació a Mallorca.
La família va ser separada, de manera que el pare i el fill gran van embarcar al buc de la companyia Balearia, mentre que la mare i el fill petit van pujar al vaixell de la companyia italiana GNV. Gaspar va explicar que, en entrar al buc, li van indicar que no li podien facilitar una cabina, perquè teòricament estaven tots ocupats per altres passatgers. A canvi, li van permetre viatjar en una butaca. No li va quedar més remei que acceptar aquestes condicions, ja que li urgia tornar com més aviat millor a l’illa. La travessia es va fer sense més incidències, encara que amb moltes dificultats per poder descansar, i el vaixell va arribar més tard del previst, fet que va impedir que ell pogués arribar a la feina i que el seu fill arribés a temps a l’escola.
No obstant això, la seva dona i el seu fill petit van tenir encara pitjor sort en pujar a bord del vaixell de GNV. Els van fer embarcar a les nou del vespre, però el vaixell no va sortir del port fins a dos quarts de dues de la matinada, és a dir, quatre hores més tard, sense que ningú de la tripulació ni de la companyia els facilités la més mínima informació sobre els motius d’aquest retard, segons van relatar els passatgers a aquest diari. Tampoc no van tenir accés a una cabina, tot i que havien pagat aquest servei, encara que fos en el vaixell d’una altra empresa naviliera. Els empleats del buc van indicar als dos familiars que només podien utilitzar durant el trajecte els seients situats a la zona de descans, que solen ser molt incòmodes i que pràcticament impedeixen descansar. Si el vaixell va sortir amb retard, també va arribar a Palma molt més tard que si haguessin pogut viatjar en el buc de la companyia que havien contractat i no en aquell en què van ser recol·locats.
Mala experiència
La situació que va patir Cristina, una altra de les passatgeres, és encara pitjor. Viatjava amb un altre adult i dos menors. Un d’ells, a més, havia patit un accident i portava el braç enguixat. Feia mesos que havia comprat un passatge, amb cabina inclosa, a bord del vaixell de la companyia GNV que sortia la nit anterior del port de Barcelona amb hora prevista de sortida a les nou del vespre. La dona va explicar que el dia abans un amic seu l’havia advertit que la companyia italiana havia canviat de vaixell per fer la ruta de Barcelona a Palma i havia incorporat una embarcació molt més lenta. Davant el temor que aquesta situació es repetís, Cristina va explicar que “quan vaig arribar al port em vaig dirigir a la finestreta de la naviliera i allà em van dir que no em podien facilitar la cabina perquè totes estaven ocupades. I em van explicar que, a canvi d’aquest inconvenient, em compensarien amb un val de 15 euros per poder sopar”. Aquesta informació la hi va facilitar l’empleat de terra, que li va deixar molt clar que des de l’oficina no es podia fer res perquè la decisió s’havia pres des de l’oficina d’Itàlia. Cristina també va explicar que va intentar presentar una queixa perquè no se li estava proporcionant el servei que havia contractat, però va comprovar que el sistema informàtic de la companyia no funcionava i no va poder fer aquest tràmit.
En pujar a bord, els dos adults i els dos nens van tornar a intentar aconseguir una cabina per poder dormir, sobretot tenint en compte la situació d’un dels menors per la lesió que tenia al braç. Tanmateix, la resposta va ser la mateixa: totes les cabines estaven ocupades per altres passatgers.
Tampoc no se’ls va facilitar una butaca i van haver de col·locar-se als incòmodes seients de la zona de menjador, cosa que va fer que el viatge a Mallorca se’ls fes molt llarg. La passatgera es queixa que, mentre ells reclamaven la cabina, la companyia sí que va facilitar aquesta zona de descans a altres passatgers que van acudir a la finestreta de reclamacions del vaixell molt més tard. Creu que es tractava de conductors de camions de transport, encara que no ho pot assegurar.
Cristina va explicar que el viatge, a més de sortir molt més tard del previst, es va convertir en un autèntic malson. “Molts passatgers no van poder aguantar tantes hores asseguts a les butaques i van decidir estirar-se a terra per poder descansar, encara que només fos durant unes poques hores”. La dona va assegurar que li va causar molta tristesa, a més d’indignació, veure gairebé tots els passadissos del vaixell plens de gent estirada a terra perquè la companyia no els facilitava altres espais per poder viatjar fins a Mallorca en unes condicions de més comoditat.
En arribar a Mallorca, Cristina va saber que, malgrat la dantesca travessia que va haver de patir, encara havia estat una de les passatgeres afortunades a qui es va permetre pujar a bord. Almenys cinc famílies de Mallorca, que també havien comprat bitllet de tornada amb cabina, no van poder embarcar al buc de GNV perquè el vaixell estava ple de passatgers i ja no s’acceptava més gent. Lògicament, aquestes famílies, totes amb nens petits, no van poder tornar a Palma el dia previst i la nit de dimarts van haver de buscar un hotel per passar la nit, ja que la companyia tampoc no els va facilitar cap lloc per dormir. Durant tot el dia han fet les gestions oportunes per poder embarcar en el primer buc que els porti de tornada a Mallorca.
