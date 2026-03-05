Decepció a la Cerdanya amb el nou pla de Rodalies: "No resol la situació de col·lapse sistèmic de la línia"
Les plataformes d'usuaris consideren que la situació de l'R3 és especialment greu per a la Cerdanya, afectada per la manca de connexions i la insuficient capacitat d’encreuament de trens
Miquel Spa
Les plataformes d’usuaris i les associacions de defensa del transport públic han rebut amb decepció el Pla de Rodalies 2026/2030 presentat aquest dimecres 4 de març per la Generalitat, conjuntament amb ADIF i RENFE. El document, esperat des de juliol de 2025, deixa sense resposta moltes de les necessitats de la Cerdanya i del tram de l’R3, que fa més de 45 anys reclama un desdoblament i millores urgents.
Segons el col·lectiu de viatgers de l'R3, 'Perquè no ens fotin el tren', el pla continua sent clarament insuficient, ja que no aporta un horitzó concret ni estratègies clares per al desdoblament fins a Vic i més enllà, ni preveu actuacions adaptades a la situació de col·lapse sistèmica de la línia. La majoria d’obres iniciades acumulen retards d’un a dos anys, i el document les cronifica en lloc d’esmenar-les, postergant millores en trams crucials per a la Cerdanya.
Entre les mancances més rellevants, els viatgers apunten que no hi ha planificació dels trams de desdoblament ni mecanismes d’acceleració, amb estudis informatius encara en retard; es paralitzen obres i estacions pendents com les de Mollet del Vallès o ramals de connexió amb el corredor del Vallès; es renuncia a programar actuacions en trams Montcada-Mollet i Garriga-Centelles abans del 2030; no hi ha inversions previstes per millorar el tram nord, entre Vic i la Tor de Querol, ni per ampliar la capacitat a les estacions de Campdevànol i Toses; i estacions deteriorades continuaran sense actuacions immediates.
Les plataformes consideren que la situació és especialment greu per a la Cerdanya, territori afectat per la manca de connexions fiables i la insuficient capacitat d’encreuament de trens. Exigeixen una rectificació del Pla que incorpori compromisos anteriors adquirits per la Consellera Sílvia Paneque i el Secretari d’Estat José Antonio Santano, incloent la planificació del desdoblament complet de l’R3 fins a Vic en el termini més curt possible i la definició d’actuacions per al tram nord, amb l’objectiu d’oferir un servei fiable i de qualitat.
Segons les plataformes, no es tracta només d’inversions a llarg termini, sinó de garantir un servei digne i segur per als usuaris de la Cerdanya i de tota la línia, que fa dècades que espera solucions. La crida és clara: cal prioritzar el tram nord i accelerar les obres abans que els retards acumulats siguin irreversibles.
