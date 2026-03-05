Drogas
La policia de Platja d’Aro detecta cada vegada més nois que consumeixen el ‘gas del riure’ i ja n’ha comissat 20 ampolles
ACN
La policia local de Platja d’Aro (el Baix Empordà) està detectant cada vegada més joves que consumeixen òxid nitrós, una substància que popularment es coneix com el ‘gas del riure’ i que es pren a través de globus d’aire. Durant aquest estiu, els agents ja n’han comissat més de 20 ampolles a nois que estaven consumint al carrer i n’ha denunciat penalment dos més per vendre-les. Els agents alerten que l’òxid nitrós pot causar asfíxia, al·lucinacions i desmais –perquè limita l’oxigen al cervell– i que, a llarg termini, fins i tot pot acabar provocant la mort.
El 27 de juliol, la policia local de Platja d’Aro va detenir dos joves de 19 anys de Sant Feliu de Guíxols que a dins del cotxe hi portaven 10 ampolles de gas comprimit, 75 broquetes i 8 globus. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública.
Els agents asseguren que estan detectant que aquest estiu el consum d’òxid nitrós s’està popularitzant entre els joves. Aquesta substància, coneguda com el ‘gas del riure’, s’ha convertit en una droga de moda a Europa entre els joves. Però consumir-la pot acabar derivant en seqüeles greus i, fins i tot, provocar la mort.
La substància, en general, es ven en ampolles de gas comprimit. L’òxid nitrós es consumeix a través de globus, que s’inflen i funcionen com a reservori per inhalar-lo. Quan arriba al cervell a través de les vies respiratòries actua com a depressora del sistema nerviós central.
Segons el Ministeri de Sanitat, el consum d’òxid nitrós comporta risc d’asfíxia, al·lucinacions o alteracions en la percepció i desorientació espacial, entre d’altres. A més, al limitar l’entrada d’oxigen al cervell, inhalar-lo pot causar desmais i aturades respiratòries. A més, el consum continuat pot afectar la medul·la espinal, causar problemes neurològics, cognitius i acabar provocant la mort.
A més, la desinhibició que provoca aspirar l’òxid nitrós s’aparella amb una pèrdua de la concepció del dolor i de la por. I això acaba desembocant en situacions de risc; també, si després d’inhalar-lo es condueix.
