Els comptes del Govern
Pressupostos de la Generalitat 2026: Catalunya incrementarà un 24% els fons per a recerca i universitats fins a arribar als 1.950 milions
La Conselleria de Recerca afegirà 374 milions d’euros per nodrir l’ecosistema científic català i reforçar les universitats públiques
Els centres universitaris rebran 30 milions d’euros per fomentar el relleu generacional i fer front a la precarietat dels acadèmics i 15 milions més per agilitzar l’administració
Valentina Raffio
Si el Govern aconsegueix aprovar els seus pressupostos, el Departament de Recerca i Universitats s’ha compromès a desplegar fins a 1.950 milions d’euros per nodrir l’ecosistema científic català, reforçar les universitats i promoure l’atracció i retenció de talent científic i acadèmic. Segons ha explicat aquest dimecres la consellera Núria Montserrat, això suposaria un increment de fins a 374 milions respecte al que preveien els pressupostos del 2023, és a dir, un 24% més del desplegat fins ara i fins a un 102% més que fa una dècada. Aquests fons, ha explicat, s’utilitzaran tant per millorar el finançament de les universitats públiques, reduir la precarietat dels acadèmics i mantenir la reducció en el preu de les matrícules com per impulsar programes competitius que serveixin per impulsar ciència de frontera, atreure talent científic a Catalunya i crear infraestructures que permetin fer recerca d’avantguarda.
El pla de Recerca implica invertir fins a 154 milions d’euros per reforçar l’ecosistema de recerca català en totes les seves vessants. Entre les mesures més destacades hi ha la inversió en infraestructures d’última generació com, per exemple, els 30,9 milions que es destinaran a la transformació del Sincrotró Alba o els 12 milions destinats a crear un nou centre de recerca en medicina de precisió a l’Antic Mercat del Peix de Barcelona. També destaquen els 14 milions destinats a la construcció del Parc de Tecnologia Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i els 1,5 milions per a l’Àgora del Coneixement de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Fora de Barcelona, s’invertiran 4 milions per a la Fàbrica Nova de Manresa, que es convertirà en un hub de formació i d’innovació tecnològica.
El pressupost proposat per Recerca suposa un 24% més del desplegat el 2023 i fins a un 102% més que fa una dècada
Durant una compareixença celebrada aquest dimecres, la consellera ha afirmat que el desplegament d’aquests nous pressupostos permetrà potenciar la innovació i la transferència de coneixement amb programes orientats “al benestar de les persones” i a la sostenibilitat del planeta. "El nostre objectiu és invertir en tres eixos: fomentar el talent, impulsar la recerca i la innovació i desplegar les infraestructures del coneixement", ha argumentat Montserrat, que també ha afegit que una de les prioritats d’aquesta estratègia és activar mesures a totes les regions per “garantir l’equitat territorial” en tot l’ecosistema científic català i per “garantir les oportunitats” de totes aquelles persones que vulguin prosperar en aquest àmbit. Amb aquest tipus d’actuacions, ha explicat Montserrat, s’espera convertir Catalunya en una de les 50 regions més innovadores d’Europa.
Atracció de talent
Més enllà de les infraestructures, la conselleria afirma que la seva prioritat és garantir que els científics puguin desenvolupar la seva carrera en les millors condicions possibles. Per a això, es preveu invertir 8 milions d’euros en el pla Serra Hunter per contractar professorat acadèmic d’excel·lència així com diferents programes de beques per abans, durant i després del doctorat com, per exemple, el programa Joan Oró, les ajudes Beatriu Pinós i el programa Ramón y Cajal. Una altra de les línies serà treballar per atreure talent científic estranger, com ara mitjançant la inversió de 47,7 milions d’euros en el programa ICREA per fitxar investigadors d’elit de tot el món. O mitjançant els 9,5 milions del programa Catalunya Talent Bridge per atreure a científics punters d’altres països i, específicament, acadèmics dels Estats Units que vulguin fugir de l’huracà Trump.
La conselleria desplegarà 47,7 milions d’euros per al programa ICREA de científics d’elit i 9,5 milions més per fitxar, entre altres, acadèmics que vulguin fugir de l’huracà Trump
En matèria universitària, el departament ha afirmat que desplegarà fins a 30 milions d’euros en un programa per promoure el relleu generacional i fer front a la precarietat del personal acadèmic. També s’invertiran 15 milions d’euros en un pla per millorar l’organització, el relleu i la tecnificació de l’administració universitària. Pel que fa a l’alumnat, s’invertiran uns 15,2 milions per consolidar la reducció dels preus de les matrícules a les universitats públiques, així com 3,5 milions en programes de mobilitat territorial i 1 milió per a programes de promoció de la salut mental entre l’alumnat. Tot plegat, en paraules de Montserrat, per garantir que la universitat continuï sent un “ascensor social” per a les noves generacions.
