Regularitzar el patinet costarà entre 80 i 250 euros per propietari
La matriculació i l’assegurança obligatòria dels set milions de vehicles que hi ha a Espanya suposaran uns ingressos que oscil·laran entre 560 i 1.750 milions per a l’Administració i les companyies d’assegurances
El 2026 és any de canvis en la mobilitat espanyola. D’una banda, les controvertides balises V16, que des de l’1 de gener són l’únic dispositiu legal de senyalització de cotxes avariats a Espanya, i de l’altra, l’entrada en vigor d’una llei que regula els anomenats VMP (vehicles de mobilitat personal), bàsicament els patinets elèctrics.
Aquest és l’any de la revolució del patinet. I no ens referim a la seva popularització: això va arribar el 2013 amb la comercialització dels primers dockless, els models més lleugers i transportables que hi ha als nostres carrers. Des d’aleshores, la quantitat de patinets elèctrics a Espanya es compta per milions. La revolució arriba per la legislació que els regularà: obligatorietat d’inscripció en un registre nacional –de manera que tindran una matrícula– i de contractar una assegurança per a cada vehicle.
Són mesures incloses en la llei 5/2025, del 24 de juliol, sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor i en el posterior reial decret de desenvolupament del reglament general de vehicles que creï el Registre de Vehicles Personals Lleugers de la Direcció General de Trànsit (DGT). La legislació espanyola trasllada la directiva comunitària 2021/2118 aprovada pel Parlament Europeu el 2021, que estableix que els vehicles elèctrics de més de 25 quilos de pes han de tenir una assegurança obligatòria a tota la Unió Europea.
Estimacions
¿Quants patinets elèctrics hi ha a Espanya? No hi ha dades oficials; només estimacions basades en diversos estudis de micromobilitat. L’últim és d’aquests estudis és del 2023 i ja assenyalava la xifra de 5 milions. Ara mateix, les últimes estimacions eleven el volum a 7 milions, segons explica a EL PERIÓDICO Gorka Pradas, que és portaveu del Clúster d’Innovació per a la Mobilitat Elèctrica (Clime). La DGT, per la seva banda, rebaixa la xifra a "una mica més de 4 milions".
¿Quant costarà a aquests propietaris de patinets regularitzar aquests vehicles? D’una banda, han d’abonar a través de la pàgina web de la DGT una taxa de registre de 8,64 euros, i això hi han d’afegir la compra en un establiment autoritzat de l’adhesiu de matrícula, que està entre 12 i 24 euros més les despeses d’enviament. D’altra banda, el preu de la taxa és únic i el de l’adhesiu de la matrícula varia: el cost s’arriba a duplicar en funció d’on es compri.
A més a més, els propietaris hauran de costejar l’assegurança obligatòria (amb cobertures de responsabilitat civil que arrenquen en 6,45 milions d’euros), amb uns preus que oscil·len entre 60 i 220 euros en funció del tipus de patinet i que gairebé tripliquen les de les assegurances voluntàries anteriors a l’entrada en vigor de l’obligatorietat (les cobertures oscil·laven entre 150.000 i 300.000 euros). Uns preus que estan causant irritació entre usuaris i fabricants d’aquesta mena de vehicles.
Així, en el rang baix de preus, el propietari ha de pagar uns 80 euros per tenir el patinet en regla: (8,64 euros de taxa + 12 euros d’adhesiu de matrícula + una pòlissa anual de 60 euros). Per la part alta, el cost pot sobrepassar els 250 euros (8,64 euros de taxa + 24 euros d’adhesiu de matrícula + una pòlissa anual de 220 euros).
Si donem per certes les últimes estimacions, que parlen de 7 milions de vehicles, per la banda baixa, la regularització dels patinets generarà 560 milions d’euros i, per l’alta, fins a 1.750 milions d’euros. Si ens atenim a les xifres que dona la DGT (4 milions), la forquilla estaria entre 320 milions d’euros, per la banda baixa, i 1.000 milions d’euros, per l’alta. D’aquestes sumes, a l’Administració pública només hi aniria a parar l’import de la taxa: entre 34,5 i 60,4 milions d’euros en funció del nombre de patinets registrats. El sector del VMP assegura, tot i això, que les xifres seran inferiors perquè molts usuaris baixaran literalment del patinet abans que pagar per regularitzar-lo.
Diferents pesos
¿Tots els patinets han de passar per caixa? Si tenen motor i estan certificats, sí. ¿Tots pagaran el mateix? No: depèn del tipus de vehicle a què ens referim. A efectes pràctics per al Codi de Circulació, tots els patinets i monocicles elèctrics són VMP. Però de cara a les companyies d’assegurances s’estableix una diferència: d’una banda, els VPL (vehicles personals lleugers), que són els VMP de menys de 25 quilos i els vehicles per a persones amb discapacitat de menys de 14 quilòmetres per hora de velocitat màxima; de l’altra, els VMP de més de 25 quilos i vehicles per a persones amb discapacitat de més de 14 quilòmetres per hora.
Els primers tindran l’obligatorietat de contractar una assegurança que ha de tenir una cobertura de responsabilitat civil de 6,45 milions d’euros. Els segons es consideren vehicles de motor, de manera que la cobertura ha de ser de 70 milions. Això també estableix una diferència entre la prima a pagar: el preu dels VPL oscil·la entre 60 i 70 euros, mentre que els més pesants veuran com la prima s’enfila fins a 150 o 200 euros, que ja és una xifra semblant a la de les motocicletes. En els dos casos, es tracta d’una despesa fixa anual.
¿Quin és el procediment per inscriure tots aquests vehicles de cop i no deixar-hi la pell? La DGT explica que el tràmit es fa de forma exclusivament telemàtica, per no saturar encara més les oficines de Trànsit: "El que es pretén precisament és evitar que els usuaris vagin a Direcció a fer-ho. És un tràmit molt senzill i en cas de necessitar-lo es pot trucar al 060 per sol·licitar ajuda", assenyalen.
Aquesta mesura també suposarà la "jubilació anticipada" de milions de patinets i la renovació forçosa del parc de VMP. Perquè no tots els patinets estaran certificats, adverteix Aurora González, presidenta de la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal (Fevemp): "Cal tenir en compte que els VMP adquirits abans del 2024, que segons les enquestes internes que hem fet entre els socis de les associacions poden arribar a ser el 75% del parc total, no estan certificats. A partir del gener del 2027 serà il·legal circular-hi per la via pública, de manera que molts dels usuaris han considerat que no els val la pena la despesa per regularitzar-los i opten per avançar la retirada de la circulació".
¿I què passa si se circula amb un patinet que no està en regla? La llei fixa una multa de 200 euros per circular sense matrícula i de 500 per fer-ho sense assegurança obligatòria amb un VMP lleuger (o VPL, de menys de 25 quilos) i de 1.500 amb un de pesant (de més de 25 quilos).
