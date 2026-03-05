Escàndol
L’excap de TMB acomiadada després d’investigar un cas d’assetjament denuncia que la cúpula va actuar "fora de la legalitat"
Assegura que va patir represàlies per investigar acusacions d’una treballadora contra tres directius de l’empresa metropolitana
El Periódico
Carmen Macias, excap de Compliment Normatiu ('Compliance') de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), ha denunciat aquest dimecres en roda de premsa que l’empresa pública va actuar "sense ètica i fora de la legalitat" en acomiadar-la després d’investigar denúncies d’assetjament presentades per una treballadora contra tres directius. A més, ha assenyalat que la companyia va contractar “a dit” una empresa externa per gestionar el bústia interna de denúncies.
En la seva compareixença davant dels mitjans, recollida per l’agència ACN, Macias ha lamentat que aquesta situació l’ha perjudicat professionalment i personalment, i ha assegurat que la confiança de la plantilla en el sistema intern de denúncies ha quedat danyada.
Els fets denunciats
Macías va ser nomenada cap de Compliance de TMB el novembre del 2023 i, un mes després, va assumir la gestió de la bústia interna de denúncies de TMB, creada per rebre i gestionar avisos d’irregularitats dins de l’empresa.
Des d’aquest lloc, va començar a investigar la denúncia d’una treballadora contra tres directius per presumpte assetjament. Mesos després, va citar com a testimoni la cap de Recursos Humans, una de les denunciades, i va proposar mesures cautelars per a l’afectada, com visites psicològiques setmanals.
Poc després, sempre segons la versió de la denunciant, el conseller delegat, Xavier Flores, li va retirar les competències sobre la bústia de queixes al·legant un canvi organitzatiu. Davant d’aquesta situació, Macías va sol·licitar protecció a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que la va reconèixer com a alertadora protegida i va comunicar la seva decisió a Flores i a Laia Bonet, presidenta de TMB i tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
El 7 de juny del 2024, el consell d’administració de TMB va destituir formalment Macias. Al juliol, la cap de Recursos Humans va impulsar la contractació urgent d’una empresa externa per gestionar la bústia de denúncies de la plantilla. Poc després, es va tramitar una denúncia interna contra Macias per suposat assetjament laboral, que va derivar en un expedient que va culminar amb el seu acomiadament.
Macias assegura que tot això va ser una "represàlia" per complir amb la seva feina, i que la denúncia contra ella “no és casualitat”, ja que els testimonis de l’expedient, segons ha explicat ella i el seu advocat aquest dimecres, provenien de personal de Recursos Humans o d’Assessoria Jurídica que no treballaven directament amb ella. El seu advocat denuncia actuacions “corruptes” a l’alta direcció de TMB i apunta a possibles responsabilitats polítiques.
L’excap adverteix, a més, que aquesta situació pot dissuadir altres empleats de TMB de denunciar males pràctiques per por de represàlies. De fet, el comitè d’empresa ha demanat la destitució de Flores, de la cap de Recursos Humans i del cap de l’Assessoria Jurídica, sense obtenir resposta, i assegura que tampoc no ha aconseguit reunir-se amb l’alcalde, Jaume Collboni, per abordar aquest assumpte.
La versió de TMB
TMB capgira l’acusació: l’empresa sosté que "Carmen Macias va ser acomiadada per haver assetjat laboralment una persona del seu equip" i subratlla que "no va ser cap represàlia". "Una persona del seu departament va presentar el setembre del 2024 una denúncia contra ella. Ho va fer en el moment en què es van aprovar els protocols d’assetjament laboral, és a dir, quan les denúncies sobre aquest tipus de maltractament ja no les havia d’investigar Macías sinó una empresa externa", apunten fonts de l’ens a EL PERIÓDICO.
Pel que fa a l’empresa externa contractada d’urgència, assenyala que està "especialitzada" en la matèria i té "reconegut prestigi" i argumenta que no podia esperar el temps que hauria requerit una licitació perquè ja tenia sobre la taula les primeres denúncies contra Macias. A poc a poc van aflorar més denúncies per assetjament laboral, fins a arribar a 12, algunes de les quals "també han acabat en acomiadament". "TMB no tolera l’assetjament per part de cap treballador, sigui directiu o no", conclou.
Procés judicial
Després de ser acomiadada, Macias va presentar una querella contra els tres directius de TMB per "pressions i ingerències" i per considerar que va ser acomiadada com a represàlia. Va explicar davant la jutgessa que va ser “pressionada” per reconsiderar la conveniència d’enviar l’expedient a la Fiscalia, com ella proposava. Segons la seva versió, a partir d’aquesta discrepància “es va fabricar” un expedient “mendaciós” contra ella pel mateix motiu, que va acabar amb el seu acomiadament.
Fonts de l’empresa van assenyalar que en aquest expedient van declarar testimonis i que alguns empleats del departament van haver d’agafar la baixa laboral per estrès. La denunciant va insistir que es va aplicar un protocol dissenyat ad hoc per poder acomiadar-la.
Informe d’Antifrau
Un informe d’Antifrau de setembre del 2025 va concloure que l’acomiadament de Macias podia constituir una represàlia per la seva tasca com a responsable de compliment normatiu. La querellant responsabilitza la cúpula de TMB d’intentar obstaculitzar la seva feina, coaccionar-la, desprestigiar-la internament i vulnerar l’autonomia legal dels responsables de 'Compliance'.
Durant els mesos previs al seu acomiadament, Macias assegura que va ser exclosa dels comitès de direcció i va patir un augment de “manca de suport i reforç institucional”. L’informe d’Antifrau avala la seva versió i assenyala que TMB va crear un “protocol precipitat” per a la gestió d’incidents d’assetjament laboral que no va respectar les garanties de la denunciant, es va iniciar fora dels canals establerts i es van externalitzar diversos informes clau.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima