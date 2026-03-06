Estratègia municipal
Barcelona es desafia a rehabilitar almenys 4.100 pisos a Ciutat Vella fins al 2035
L’Ajuntament vol remodelar almenys el 10% dels habitatges del districte històric. Preveu llançar una línia d’ajudes de 15 milions d’euros per al 2027.
Jordi Ribalaygue
"Recuperar Ciutat Vella per a la gent de Ciutat Vella i de Barcelona". L’Ajuntament de Barcelona sintetitza així l’estratègia que llança per mirar d’aturar els problemes de deixadesa, massificació, desarrelament i pobresa que entitats del nucli històric i membres del consistori han diagnosticat en les reunions que han mantingut al llarg de més d’un any. Es criden a revertir-los, condensant-los en l’anomenat Pacte per Ciutat Vella, presentat ahir i que es concedeix un marge d’una dècada per obtenir resultats. Entre les 187 mesures que enumera sense concretar un calendari ni un pressupost per materialitzar-les, el govern municipal recalca que la gran aposta per tornar "normalitat" al cor de l’urbs –en paraules del comissionat del pacte, Ivan Pera– és desplegar un pla de rehabilitació que, d’entrada, es fixa l’objectiu de renovar almenys el 10% dels habitatges dels quatre barris de Ciutat Vella d’aquí al 2035.
El percentatge correspon a unes 4.100 llars del districte, en el qual pesa la condició de ser el nucli antic de Barcelona. "L’edat mitjana dels habitatges a Ciutat Vella és de 115 anys; en canvi, en el conjunt de la ciutat no arriba als 90 anys", assenyala el regidor del districte, Albert Batlle.
¿De quina manera Ciutat Vella s’afegirà a la llista de barris de Barcelona que també estan pendents d’auxilis per remodelar domicilis? "Implica destinar-hi més recursos materials i econòmics", respon el director general de l’empresa municipal Foment de Ciutat, Àlex Montes. Precisa que es preveu convocar una línia d’ajudes exclusiva per a Ciutat Vella el 2027, dotada amb 15 milions d’euros, "per a la rehabilitació dels habitatges més vulnerables i que menys recursos tinguin".
Montes comenta que l’Ajuntament està pendent d’un estudi que elabora amb la Universitat Politècnica de Catalunya que identificarà els habitatges en què cal intervenir urgentment. Mitjançant un monitoratge massiu d’inspeccions tècniques d’edificis i l’ús d’eines d’intel·ligència artificial, ha d’assenyalar quines són les escales en més mal estat i que requereixen reparacions. A més, es valorarà si es canvien criteris per concedir ajudes a fi de millorar l’eficiència energètica per protegir d’inclemències meteorològiques els immobles.
Gestionar el turisme
El govern de Jaume Collboni emfatitza que assumeix Ciutat Vella com una prioritat i que preveu destinar 230 milions d’euros d’inversions en aquest mandat. Equipara el propòsit amb la gran reforma dels anys 80 i 90 del segle passat, quan es van enderrocar blocs i es van crear espais més diàfans. "La mirada ara ha de ser diferent –planteja Batlle–: llavors tenia una població de 90.000 habitants, dels quals 541 eren estrangers, encara no el 0,5%, i ara en té una de 115.331, dels quals els estrangers són el 54,7%, uns 63.000", indica.
Dels desafiaments per encarar fins al 2035 per "reconstruir una Ciutat Vella que sigui normal", Pera esmenta que els barcelonins "no vegin Ciutat Vella com un territori comanxe" i "com es pot gestionar el turisme sense que sembli que vivim en un parc temàtic". S’estima que s’acumulen uns 14.000 turistes per quilòmetre quadrat al districte, molt per sobre de la mitjana.
