Balanç de la borrasca
Regina descarrega més de 100 litres per metre quadrat a Catalunya i es prepara per deixar un cap de setmana de més pluges i mal temps
El temporal, que deixa enrere els seus avisos més severs, continuarà avançant i deixant pluges durant tot el cap de setmana a Catalunya
El riu Ter a l’altura de Sant Joan de les Abadesses i el riu Ges al seu pas per Torelló han registrat cabals per sobre dels 70,7 m3/s i han arribat a superar el llindar de perill
Valentina Raffio
En tan sols unes hores, entre dijous a la tarda i divendres al matí, la borrasca Regina ha descarregat més de 100 litres per metre quadrat en diversos punts de Catalunya. Tal com apuntaven els pronòstics, el pas d’aquest front ha deixat pluges torrencials en diverses comarques catalanes i acumulacions que, en els casos més extrems, freguen els 200 litres per metre quadrat en només una jornada. El temporal ha estat especialment intens a la província de Girona, on diversos rius han vist augmentar dràsticament el seu cabal i, en alguns casos, fins i tot han superat el llindar de perill. Els avisos més severs derivats d’aquesta borrasca s’han desactivat aquest migdia, però, segons adverteix Protecció Civil, continuen activats tots els protocols davant inundacions davant la previsió que Regina continuï deixant pluges i mal temps durant tot el cap de setmana.
Els primers balanços d’aquest temporal apunten a acumulacions de fins a 175 litres per metre quadrat en punts com l’estació de Puig Sesolles, al Vallès Oriental, i de més de 160 litres al Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre. També destaquen lectures de 152 litres a Viladrau, Osona, de 132 litres a Lliurona, a l’Alt Empordà, o els més de 100 litres a Molló, al Ripollès. Els registres apunten que la majoria d’aquestes acumulacions van caure entre la tarda de dijous i el matí de divendres, coincidint amb l’activació dels avisos més severs per acumulació i per intensitat de pluges. En les últimes hores, segons informen diverses estacions, també s’han registrat descàrregues de gairebé 50 litres per metre quadrat en municipis com Santa Coloma de Farners, a la Selva, i a Tivissa, a la Ribera d’Ebre.
Els registres més alts són els 175 litres per metre quadrat registrats a Puig Sesolles, al Vallès Oriental, i els més de 160 litres al Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre
A ciutats com Barcelona, la pluja no ha deixat acumulacions especialment elevades en comparació amb altres punts de la geografia catalana, però, així i tot, en les últimes hores s’han registrat diversos ruixats especialment intensos. En estacions com el Raval o Zona Universitària, per exemple, s’han observat acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat durant la tarda i nit de dijous i, després, descàrregues d’uns 20 litres per metre quadrat més durant el matí de divendres. A l’Observatori Fabra ahir es va arribar als 20 i avui s’han fregat els 25 litres en tan sols unes hores. Tot plegat, acompanyat de ratxes de vent d’entre 50 i 60 km/h, un cel totalment encapotat i una atmosfera de mal temps generalitzat a tota la ciutat comtal.
A Barcelona s’han registrat acumulacions de 20 litres dijous a la tarda i 20 més divendres al matí, juntament amb ratxes de vent de fins a 60 km/h
Avisos per l'augment del cabal de diversos rius
El temporal ha estat especialment intens a les comarques de Girona, on entre ahir dijous i avui divendres hi havia activats avisos per intensitat i, sobretot, acumulació de pluges. En aquestes zones s’han registrat pluges de caràcter torrencial que han augmentat dràsticament el cabal de diversos rius i que, en alguns casos, han obligat a emetre avisos de perill. Destaquen, sobretot, el cas del riu Ter a l’altura de Sant Joan de les Abadesses i el riu Ges al seu pas per Torelló, que han registrat cabals per sobre dels 70,7 m3/s i han arribat a superar el llindar de perill. Davant aquesta situació, tant Protecció Civil com l’Agència Catalana de l’Aigua han demanat a la població extremar precaucions i no acostar-se ni als rius ni a zones potencialment inundables davant eventuals riscos de desbordament.
Entre dijous i divendres, el temporal ha causat almenys 172 trucades al número d’emergències 112 de Catalunya i la intervenció del cos de bombers de la Generalitat. Segons recullen els primers balanços, la majoria d’actuacions han estat per arbres caiguts, inundacions de petit abast o esllavissades causades pel mal temps. El Servei de Trànsit, per la seva banda, afirma que les pluges han obligat a tallar diverses carreteres per inundacions a les calçades com, per exemple, la GIV-6226 a Garrigàs i la GI-552 a Riells i Viabrea. També s’informa que "a causa d’esllavissades" s’ha hagut de tancar un carril i habilitar un pas alternatiu a la N-260 a Riudaura i a la GI-543 entre Espinelves i Arbúcies. De moment, no s’han detectat afectacions de més gravetat.
Tot apunta que després d’un dijous i un divendres relativament convulsos, la borrasca Regina començarà a dissipar-se en els pròxims dies. Així i tot, segons apunten els models, la inestabilitat atmosfèrica continuarà sent protagonista i donarà lloc a un cap de setmana de pluges i mal temps a tot Catalunya. Meteocat informa que tant dissabte com diumenge s’esperen cels ennuvolats i precipitacions disperses a tot el territori. Els avisos per temporal marítim, activats des de dimecres, s’allargaran com a mínim fins dissabte al migdia davant el risc d’onades de més de 2,5 metres d’alçada. A ciutats com Barcelona, s’informa que l’episodi està arrossegant molta sorra de les platges i està reduint de manera considerable l’extensió d’aquestes superfícies.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima