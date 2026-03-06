URBANISME
Cinc finalistes es disputen la reforma del Sant Jordi Club
Fins a 17 candidatures es van presentar al concurs internacional d’arquitectura que valora les millors propostes per a la sala de concerts de Montjuïc.
Meritxell M. Pauné
L’ambiciosa reforma del Sant Jordi Club, la sala de concerts petita de l’Anella Olímpica de Montjuïc, ja té finalistes. Cinc de les 17 candidatures rebudes han passat a la segona fase del concurs internacional d’arquitectura que l’Ajuntament de Barcelona va convocar al juliol per atraure solucions innovadores per al recinte. L’objectiu és passar de les 4.600 places actuals a un "aforament flexible" de 4.000, 6.500 o 9.000 espectadors a partir del 2029. I, a més, poder operar de manera simultània i independent en aquest espai i en el seu germà gran, el Palau Sant Jordi. L’operació requereix uns 70 milions d’euros, així que el consistori vol tenir sobre la taula diversos projectes de remodelació detallats per escollir el guanyador.
D’aquesta manera, l’empresa municipal BSM va convocar una selecció en dues fases: recepció de candidatures il·limitades i competició remunerada de les cinc millors propostes rebudes. Aquestes finalistes han de desenvolupar més al detall el projecte que presenten i aportar molta documentació, un sobreesforç que la ciutat gratifica amb 20.000 euros.
El jurat va puntuar totes les propostes al novembre, va comprovar la solvència de les cinc que van ser més ben valorades i va deixar aprovada al gener la selecció definitiva. Fonts de BSM responen que el procediment "va segons el calendari previst". A l’anunciar el concurs, l’Ajuntament de Barcelona va estimar que podria començar les obres a mitjans del 2027. El recinte estarà tancat dos anys, fins que s’acabin els treballs el 2029.
Els cinc plans de reforma finalistes tenen un fort accent català. Tres són d’UTE formades per dos estudis –un de local i un d’estranger– i els altres dos són de despatxos independents. Vuit despatxos en total, sis dels quals de Barcelona ciutat i dos de Brussel·les i París. Els triats són l’UTE local formada per B720 Arquitectura i Jaas Julià Arquitectes (96 punts dels 100 en disputa), la unió dels catalans Flexo Arquitectura i els belgues Office KGDVS (92 punts), els francesos Bruther Architectes junt amb l’estudi barceloní Jorge Vidal Studio (91,50 punts), el veterà bufet Batlle i Roig Arquitectura (88 punts) i l’estudi Barozzi Veiga, també de Barcelona (86 punts).
Els cinc aspirants van poder visitar recentment la sala amb tècnics municipals per fer comprovacions in situ i rematar els projectes. La candidatura guanyadora obtindrà un contracte de més de 2,3 milions d’euros (més IVA), que inclou la redacció de tots els projectes de demolicions i nova edificació i també la direcció de les obres quan comencin.
El rànquing de puntuacions ha descartat les reformes plantejades per estudis consagrats com ara el Miralles Tagliabue EMBT o el Bofill Arquitectura. El jurat està format per nou persones i està presidit per Josep Ferrando, director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle. Hi ha cinc membres que són arquitectes barcelonins de renom, proposats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i la resta són càrrecs de l’empresa BSM especialistes en l’Anella Olímpica així com un expert independent en telecomunicacions.
