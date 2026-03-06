Successos
Detingut un conductor amb 33 quilos de marihuana a La Jonquera
La detenció es va produir a l’àrea de servei de l’AP-7 després que agents de l’ARRO detectessin una actitud nerviosa del conductor
Eva Batlle
Un home de 23 anys va ser detingut l’1 de març a l’àrea de servei de l’AP-7 de la Porta Catalana, a La Jonquera, després que la policia trobés 33 quilos de marihuana amagats al maleter del cotxe. Se l’acusa d’un delicte contra la salut pública.
Els fets van succeir cap a les 12 del migdia, mentre agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona feien un patrullatge preventiu per l’AP-7. Segons la informació facilitada, els policies es van fixar en un conductor que estava aturat a l’àrea de servei i que es va mostrar especialment nerviós en detectar la presència policial.
Aquest comportament va aixecar les sospites dels agents, que van identificar l’home i van registrar el vehicle. Al maleter hi van localitzar dues grans bosses de plàstic negre i, dins d’aquestes, quatre bosses transparents carregades de marihuana. En total, la droga intervinguda pesava 33 quilos. El valor de la substància al mercat il·lícit s’estima en gairebé 60.000 euros, segons la policia.
El jove, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial el 3 de març al jutjat de guàrdia de Figueres.
