Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

La creu de la Sagrada Família, sense part de les bastides

La creu de la Sagrada Família, sense part de les bastides | C

La creu de la Sagrada Família, sense part de les bastides | C

Ferran Nadeu

La silueta de la creu que corona la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que ha convertit la basílica en l’església més alta del món, amb 172,5 metres d’altura, comença a ser perfectament distingible, no només des dels voltants del temple, sinó també des de qualsevol mirador amb vistes. La retirada de la resta de la bastida no té data d’execució.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents