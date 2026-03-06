La creu de la Sagrada Família, sense part de les bastides
Ferran Nadeu
La silueta de la creu que corona la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que ha convertit la basílica en l’església més alta del món, amb 172,5 metres d’altura, comença a ser perfectament distingible, no només des dels voltants del temple, sinó també des de qualsevol mirador amb vistes. La retirada de la resta de la bastida no té data d’execució.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul