Demana una excedència

Eduard Sallent, excap dels Mossos i comissari, deixa el cos policial

El comandament deixarà la prefectura de la Regió Metropolitana Sud a finals d’aquest mes

El comissari cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, compareix davant la premsa per a explicar el dispositiu policial entorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conselleria d'Interior, a 9 d'agost de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El comissari cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, compareix davant la premsa per a explicar el dispositiu policial entorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conselleria d'Interior, a 9 d'agost de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Germán González

Eduard Sallent, comissari dels Mossos d'Esquadra i excap del cos policial, ha demanat una excedència i deixa la policia catalana. Qui va ser alt comandament de la institució, destituït pel Govern socialista de Salvador Illa després de la detenció fallida de Carles Puigdemont en aquell míting celebrat a l’Arc de Triomf de Barcelona, és actualment cap de la Regió Metropolitana Sud. Ostentarà el càrrec fins a finals d’aquest mes, segons ha avançat 'El País' i ha confirmat aquest diari.

L’última actuació de Sallent com a responsable de la regió metropolitana sud va ser el disseny i l’aplicació del pla de seguretat del MWC celebrat aquesta setmana a Fira de Barcelona i L'Hospitalet. L’operatiu va acabar aquest dijous amb un descens del 49% dels delictes, després que s’hagués de reforçar poc abans de començar el congrés pel conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà.

Llicenciat en filosofia, Sallent es va incorporar als Mossos el 1997. Va ser comissari en cap en dos períodes entre juny de 2019 i novembre de 2020, nomenat per l’exconseller Miquel Buch, i entre el 17 d’octubre de 2022 designat per l’exconseller Joan Ignasi Elena fins que va ser rellevat per l’actual consellera d’Interior Núria Parlon l’agost de 2024, després de la detenció fallida de Carles Puigdemont durant el ple d’investidura de Salvador Illa.

Precisament, el 2024 Sallent va guanyar una nova plaça de major dels Mossos d'Esquadra que havia convocat la legislatura anterior l’equip d’Interior d’ERC. Tanmateix, la comissària Alícia Moriana, actual número 2 del cos policial, així com diversos sindicats de Mossos, van impugnar les bases del procés. També ho van portar als tribunals diversos sindicats policials. Tot i que alguns jutjats contenciosos administratius de Barcelona han avalat aquesta convocatòria, encara no s’han resolt tots els recursos presentats, de manera que la designació de la plaça no s’ha fet oficial. Amb la seva petició d’excedència aquesta resolució queda en l’aire.

Diverses fonts han apuntat a aquest diari que Sallent va fer la seva petició de sortida dels Mossos a través dels canals oficials de recursos humans, i que la tramitació d’aquest procés pot acabar a finals de març. També s’haurà de conèixer què farà a partir d’ara, tot i que no es descarta que pugui accedir als serveis de seguretat del sector privat.

