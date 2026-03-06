Els Mossos conclouen que la mort de 5 joves a Manlleu va ser accidental per l'incendi en un matalàs per una burilla
La policia catalana ha acabat les primeres diligències i les ha elevat a la jutgessa que porta el cas
ACN - Redacció
Els Mossos d'Esquadra han conclòs que la mort de cinc joves en una zona de trasters d'un edifici de Manlleu el 16 de febrer va ser accidental, per l'incendi en un matalàs iniciat segurament per una burilla. Amb tot, els joves no van morir cremats i el matalàs estava en un traster diferent del que van ser trobats els nois. Els Mossos han acabat ara les primeres diligències i les han enviat al jutjat. Al lloc de l'incendi no es va trobar cap accelerant ni explosió. Els joves estaven vestits i sense cap indici de criminalitat externa, ni cremades, extrem que van confirmar les autòpsies. Els serveis d'emergència no van trobar cap porta tancada per accedir a l'incendi ni van haver de forçar-la.
El foc no va provocar danys estructurals a l'edifici.
Per obtenir tota la informació, els Mossos han pres set declaracions que han permès estudiar i analitzar la tarda i fins poca estona abans de l'incendi. Tot i finalitzar les primeres diligències policials, falta per fer-ne més i comprovacions per part de la unitat d'investigació.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga