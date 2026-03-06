Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A la plaça Elisa Reverter

Troben morta una persona sense sostre en una plaça de Badalona

Es tracta de la tercera persona sense llar que mor als carrers de la ciutat aquest 2026

Una ambulància del SEM en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM en una imatge d'arxiu. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Gerardo Santos

Badalona

L’Ajuntament de Badalona ha confirmat el descobriment del cos sense vida d’una persona sense sostre, aquest dimecres al matí.

El difunt ha estat trobat per la Guàrdia Urbana de Badalona, que ha rebut l’avís, a la plaça d’Elisa Reverter, al barri del Manresà, a pocs metres de la frontera municipal amb Montgat.

El consistori declara que el difunt «havia rebutjat en diverses ocasions el servei d’allotjament que els Serveis Socials li havien ofert».

Es tracta de la tercera persona sense sostre que mor als carrers de Badalona aquest 2026. La primera va ser el dia de Reis, en plena onada de fred; i la segona, el passat 21 de febrer.

