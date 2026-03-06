Gisèle Pelicot, víctima d’abusos: "Era una ruïna, però he recuperat les regnes de la meva vida"
Aquesta dona de 73 anys, violada sota submissió química, ha fet canviar la vergonya de costat. Ara relata la seva reconstrucció en ‘Un himne a la vida’
Marta Cervera
Gisèle Pelicot es reivindica en un llibre en què explica la seva història: Un himno a la vida (Lumen) / Un himne a la vida (Ara llibres), escrit amb l’ajuda de la periodista Judith Perrignon. "Quan el rellegeixo tinc la sensació d’haver-lo escrit jo. Són les meves paraules", explica. No oblidarà mai el judici on es van mostrar imatges d’ella inerta per la submissió química provocada pel seu marit, que va violar-la i va convidar que ho fessin 50 homes més, d’entre 22 i 70 anys, al llarg de dos lustres. Però això no li impedirà poder tornar a ser feliç. En això està.
Descriu l’horror de descobrir la veritat com "una explosió que ens va arrabassar la vida per complet». ¿Què va ser el més dur?
La revelació dels abusos comesos contra mi el 2 de novembre del 2020 a la comissaria és una cosa que no m’esperava de cap manera. Va ser un xoc. Jo acompanyava aquell dia el senyor Pelicot a la comissaria perquè la policia tenia unes fotos que havia fet amb el mòbil sota les faldilles d’unes dones. No m’esperava que em mostressin imatges on apareixia jo amb altres homes al meu llit. No em reconeixia. Allò va ser dur, però haver de dir-ho als meus fills encara va ser més difícil.
Tant com decidir celebrar un judici a porta oberta.
Vaig necessitar quatre anys abans de prendre aquesta decisió. Necessitava temps per recuperar la confiança en mi. Porta un temps assimilar tot el que ha passat. Al principi t’aïlles i no saps com reaccionar. Però en la mesura que vaig anar recuperant la vida, vaig voler que la vergonya canviés de costat. Els meus fills m’ho havien demanat al principi, però llavors no ho veia clar. Era massa dolorós i no estava a punt per afrontar totes les mirades a la sala del tribunal d’aquests 50 individus que no coneixia, que m’havien violat després que el meu marit m’hagués drogat. No sabia com reaccionaria.
¿Què la va fer canviar?
Volia que la vergonya canviés de bàndol: jo era la víctima. Havia consultat amb psiquiatres i amb psicòlegs i tenia l’ajuda de l’Associació d’Ajuda a les Víctimes, que cada dia enviava algú perquè s’assegués amb mi al judici. També em vaig sentir avalada pels meus advocats. No em vaig penedir mai de la decisió de fer públic el procés, tot i que reconec que va ser difícil suportar les mirades i la humiliació dins de la sala.
Si no arriben a denunciar el seu marit potser no s’hauria descobert mai l’horror.
En 50 anys de vida en comú no m’hauria imaginat mai que el meu marit tingués aquesta pulsió que el va portar a filmar aquestes dones. Però vaig voler ajudar-lo: li vaig dir que els demanés perdó i sol·licités ajuda psicològica. Quan la policia em va explicar la magnitud de tot allò, ens va polvoritzar, a mi i als meus fills.
¿Què va pensar llavors?
Que era un fotomuntatge. Al principi em va costar molt acceptar-ho. Ho vaig verbalitzar quan ho vaig explicar a una amiga.
¿Com van reaccionar els fills?
Amb odi cap al seu pare. Van venir a casa i volien tirar-ho tot, desfer-se de tots els records que teníem. Jo encara buscava una explicació perquè, a diferència d’ells, havia triat viure amb el senyor Pelicot, tenir-hi tres fills. En aquell moment vaig mirar de salvar els bons records. És fals creure que el drama uneix les famílies. Cal temps per assimilar-ho.
Al llarg d’aquells 10 anys en què va durar la tortura va experimentar problemes de salut. ¿Va sospitar alguna cosa?
Un dia vaig dir de broma al meu marit: "¿No em deus pas drogar?». La reacció d’ell va ser posar-se a plorar i replicar: "¿T’adones del que acabes de dir?». Vaig haver d’excusar-me, però aquell dia gairebé vaig endevinar el que passava. No sé si va ser l’inconscient que va parlar per mi; no ho sabré mai. No en vaig parlar mai més. Tenia aquestes pèrdues de memòria que em van portar a consultar molts metges. Però com que em veien acompanyada del meu marit a la consulta no van sospitar mai res. Em van parlar d’ictus, d’ansietat, d’Alzheimer. No t’imagines que una dona gran pugui ser drogada i violada pel seu marit.
Se la veu forta i sencera. ¿Com es troba actualment?
He mirat de reconstruir-me. Estava feta una ruïna, però he recuperat les regnes de la meva vida. El procés jurídic s’ha acabat. Tots han sigut reconeguts culpables. Això també m’ha ajudat.
¿Com estan ara els fills?
Per a ells ha sigut més difícil. Han necessitat més temps i ajuda psicològica. El meu llibre també els ha ajudat a entendre més la seva mare, a conèixer-la més bé. Amb la meva filla tot va molt millor i diumenge celebrarem plegades a París el 8M.
Ella ha denunciat el pare perquè té por que també l’hagi violat.
Jo vaig tenir sort de comptar amb unes proves irrefutables: les filmacions. Ella té unes fotos que et porten a plantejar-te preguntes. Són diferents de les que em va fer a mi, però hi ha una mirada incestuosa sobre la seva filla.
¿Com veu la Gisèle d’avui la Gisèle d’abans de la tragèdia?
Em pensava que la meva vida era equilibrada i feliç. No podré oblidar mai el que ha passat, però he d’acceptar-ho per poder seguir. Cal viure amb això. Miro de posar una mica de color a la meva vida perquè s’ha de tirar endavant. Pensar així m’ajuda per continuar buscant la felicitat, passar bons moments envoltada de la gent que estimo i m’estima.
¿El llibre l’ha ajudat?
El llibre serveix de teràpia. És una forma de testament que ajuda a remuntar-ho tot. Aporta un missatge d’esperança per a totes les persones que passen per un mal moment. També hi explico la meva vida per entendre d’on ve aquesta força que em manté dreta, aquesta resiliència que em van transmetre la mare i l’àvia.
L’amor que ha retrobat en la seva parella actual, ¿també l’ajuda una mica?
I tant que sí. Vaig tenir la sort de trobar algú amb valors veritables i fonaments sòlids. M’ha canviat la vida, i jo, la seva.
Mannon García, en el llibre Vivir con los hombes, destaca que el seu judici "mostra la complexitat d’un sistema radicalment fundacional de dominació masculina del patriarcat».
Aquest judici ha despertat una consciència col·lectiva respecte a tots aquests individus. Parlem de la banalitat de la violació, però no s’ha de ficar tothom en el mateix sac. Hi ha homes molt vàlids. Som capaços de viure tots plegats en harmonia, cadascú al seu lloc i amb les mateixes responsabilitats si hi ha educació, respecte i empatia.
No és una feminista radical, però s’ha convertit en un símbol.
És veritat, però queda molt camí per fer, encara. He acceptat la distinció de Pedro Sánchez en nom de totes les dones víctimes de violència sexual. I he vist la reina Camil·la molt compromesa amb la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica. Però no em sento ni una icona ni un símbol de res.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul