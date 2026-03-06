Art urbà
Cinc dels deu punts calents de grafitis a Barcelona són en aquest carrer
Els serveis de neteja arriben a intervenir dues vegades al dia en la mateixa via pública
Clara Dalmau Merencio
L’Ajuntament de Barcelona ha netejat i retirat fins a 119.000 grafitis, cartells i pancartes de la via pública entre els mesos de gener i novembre de 2025, segons dades de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, que publica l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Aquell mateix any hi va haver 360 actuacions al dia, amb 30.310 codis postals diferents, on la neteja va ocupar el 75% de les intervencions d’aquests serveis.
El carrer amb més grafitis
El passeig Marítim de la Barceloneta (Barcelona) s’ha consolidat com un dels punts més afectats pels grafitis.
Segons dades de la Direcció, publicades a Datawrapper, una eina de visualització i creació de gràfics, el tram més problemàtic se situa entre els números 1 i 3 del passeig, seguits de l’11 al 13 i del 15 al 21.
És a dir, que cinc dels deu punts amb més grafitis de la ciutat es troben en el mateix carrer.
En aquests primers, l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme 592 actuacions de neteja al llarg de 2025, seguides per 257 i 248 respectivament. Això significa que s’han realitzat aquests serveis 1.097 vegades en un sol carrer.
Dues intervencions de neteja al dia
Això equival a dues intervencions diàries de mitjana, cosa que el consolida com el punt amb més actuacions de neteja de tota la ciutat, tot i que es tracta de la mateixa adreça.
En aquest lloc es concentren pintades, cartells enganxats i pancartes que degraden l’entorn i alteren la imatge del front marítim de Barcelona.
L'art urbà omple les parets de la ciutat
En total, hi ha vint murs d’aquest passeig que s’han convertit en una zona especialment exposada a l’impacte visual d’aquest art urbà.
Segons dades de la Direcció, el nombre total d’actuacions en aquest carrer suposa al voltant de l’1,43% del total en una ciutat, amb més de 4.600 vies públiques.
Altres carrers també significativament afectats pels grafitis se situen a Ciutat Vella, amb tres de cada deu actuacions; Sant Martí, amb un 12% de les intervencions; i Gràcia, amb un 11,3%. El districte de Sants-Montjuïc també s’acosta a aquestes xifres, amb un 11% de les actuacions.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima