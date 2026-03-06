Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La guerra dels EUA i Israel contra l’Iran, Tema del Diumenge

El 28 de febrer un atac conjunt dels EUA i Israel va iniciar una operació militar a l’Iran, que aquell mateix dia va posar fi a la vida de la màxima autoritat religiosa del país, l’aiatol·là Ali Khamenei. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge abordarà els interrogants que s’obren amb aquest conflicte bèl·lic: ¿cal preparar-se per a una guerra llarga? ¿Es poden repetir les experiències viscudes a l’Iraq o a Síria? Al mateix temps, ¿podria esclatar una guerra civil entre els defensors de la República Islàmica i els qui s’hi oposen?

També es posarà l’accent en quins són els objectius del president dels EUA, Donald Trump, que s’ha pronunciat per un cronograma de "setmanes" i que no defensa obertament que hi hagi un canvi de règim, deixant aquesta opció "en mans dels iranians". En qualsevol cas, les operacions portades a terme pels nord-americans a Veneçuela i l’Iran ja han tingut repercussions a la Xina, que fins fa no gaire era un dels principals compradors de cru de tots dos països.

Guerra i Inditex

Entendre-hi més també amplia el focus sobre la guerra a l’Iran. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO analitza quins canvis han produït a l’Orient Mitjà, històricament, les intervencions militars estrangeres, i quin panorama polític han deixat com a herència. El suplement també analitza les turbulències provocades en els mercats energètics o la polèmica sobre l’actuació de determinades cases d’apostes, que permeten elucubrar sobre bombardejos, assassinats i altres tragèdies amb implicacions morals.

D’altra banda, el suplement Actius destaca la voluntat de transformació de la matriu de Zara, Inditex. El gegant tèxtil vol renovar el seu vaixell insígnia i obrir la resta de marques al món recolzant-se en artistes com ara Bad Bunny per continuar creixent.

