Barcelona, protagonista
Un jove estudi de deu arquitectes ja suma 130 projectes
CO Arquitectura explora un sistema industrialitzat per automatitzar processos i controlar despeses, sense renunciar al seu segell de disseny. Projecten des de Barcelona cases a la Cerdanya i l’Empordà.
Natàlia Ríos
Carlota Laucirica i Diana Piera eren amigues des dels 15 anys. A totes dues els atreia el món de l’arquitectura i van coincidir després estudiant a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Després de les primeres feines, un familiar de la Carlota, Jorge Laucirica, promotor immobiliari especialitzat en segones residències de luxe a la Cerdanya, li va suggerir que muntés el seu propi despatx d’arquitectura per poder liderar més projectes. La Carlota no va dubtar ni un instant i va trucar a la Diana, que sempre havia dit que no aconseguirien "entabanar-la per muntar un despatx". Aleshores tenien 25 anys.
Piera admet que era "una oportunitat molt bona". "Jo treballava en un altre despatx –continua– i veia clar que el creixement professional tenia sostre, com en la majoria d’estudis d’arquitectura. Amb la Carlota, en canvi, apareixia l’opció de treballar per a un gran client i fer una arquitectura integrada a la natura, que és com nosaltres entenem aquest ofici. Si m’hagués dit per fer un bloc de pisos, segurament hauria dit que no". D’aquesta manera, el 2016 van fundar CO Arquitectura, on ara treballa un equip de deu dones arquitectes.
En els seus primers deu anys de vida, l’estudi acumula més de 30 promocions immobiliàries i més de 100 habitatges unifamiliars i plurifamiliars. Entre els seus projectes més representatius destaquen La Pleta (Ger, Cerdanya) i El Hórreo (Puigcerdà, Cerdanya), unes promocions que fusionen l’arquitectura de muntanya tradicional amb el disseny contemporani, i que utilitzen "pedra local, volums harmònics i llum natural per mimetitzar-se amb el paisatge". "Una vegada van veure els nostres treballs, van arribar més encàrrecs i vam créixer de forma orgànica. Vam poder fer el salt a l’Empordà, on actualment gestionem 10 projectes, una cosa molt important per a nosaltres perquè el seu tipus de client i el nostre estil paisatgístic encaixen a la perfecció", explica Laucirica.
"La vida ens ha portat a especialitzar-nos en habitatges unifamiliars i plurifamiliars de mitjà-alt standing", diuen. Però l’estudi CO Arquitectura també explora altres àrees de treball. En l’àmbit de la rehabilitació, ha intervingut en projectes com El Mas Sallent, a Bolvir, on han recuperat una masia tradicional que combina la conservació d’elements originals amb noves solucions constructives. I ha desenvolupat projectes en l’àmbit del retail, l’hostaleria i les oficines com a Despacho Jacinto, Aleyolé Flagship Store i Casa Barcelona. En total, més de 150 projectes. Entre els nous reptes hi ha el seu primer treball fora de Catalunya, a Cantàbria, "quatre cases en un entorn de parc natural, que ens obliga a adaptar-nos al nou llenguatge arquitectònic de la zona".
Tot i que el veritable repte, segons Laucirica i Piera, és adaptar-se a l’augment de costos que s’ha registrat en el sector des que van començar. "No són costos nostres, sinó del que costa l’obra, però vam arrencar en 1.600 €/m² en obra nova d’alt nivell i, amb les mateixes qualitats, ara estem en 3.600 €/m²... ¡I pujant! Són xifres per espantar-se", asseguren. En aquest context, l’estudi explora procediments innovadors per poder fer front a aquesta nova realitat.
Automatitzar processos
Aquest primer client que van tenir, clau en la seva arrencada, els ajuda ara a desenvolupar un sistema constructiu industrialitzat: "Industrialitzem processos per no dependre només del talent de gremis –el bon paleta, el fuster, el pintor–, que són meravellosos, però que es mouen amb preus desbocats i que cada vegada són més difícils de trobar". Així, han creat un catàleg prefabricat de components que utilitzen en construcció per automatitzar una part del procés. Ja l’estan aplicant en cinc vivendes que tenen en marxa a la Cerdanya, i una altra pròximament a Sant Cugat, un sistema "que no limita la part creativa, que permet molta eficiència energètica i que genera un gran control de costos i de temps".
No obstant, remarquen que no els agrada el "copiar i enganxar, cada projecte porta el nostre segell, amb un fil conductor quant a materials que sempre respectem". Un segell que defineixen com la capacitat de ser "responsables i transversals en el treball, amb una essència arquitectònica de minimalisme atemporal, amb l’ús de materials orgànics nobles, que parla de l’herència del temps, i amb línies més modernes, d’acord amb l’edat que tenim i el temps en què vivim", argumenten.
El volum de negoci de CO Arquitectura s’ha mogut sempre entre els 600.000 i els 800.000 euros, amb una plantilla màxima al voltant de les 12 persones. El seu objectiu seria aconseguir arribar al milió d’euros, "però no molt més, perquè sabem que fins aquesta facturació podem controlar la qualitat; és el nostre repte i el nostre sostre". Entre els seus somnis de futur destaquen projectes ambiciosos, com aixecar un hotel des de zero o crear una escola. El més important, conclou Piera, és "estar orgulloses de l’empremta que deixem".
