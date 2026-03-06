Mobilitat
L’R4 de Rodalies recuperarà el servei el 16 de març
El tram sense interrupcions entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa es posarà en marxa 55 dies després de l’accident mortal de Gelida.
Una nova incidència a l’R2 Sud va deixar ahir un tren aturat en un túnel del Garraf
Pau Lizana Manuel
La línia R4 de Rodalies –on es va registrar l’accident mortal a Gelida el 20 de gener que va sumir la xarxa en un caos inèdit– recuperarà el servei ferroviari sense interrupcions entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa el 16 de març, segons va comunicar ahir el secretari de Mobilitat i Infraestructures Manel Nadal en una reunió amb responsables polítics de Vilafranca del Penedès. Així, si la previsió es compleix, 55 dies després del sinistre de Gelida es reobrirà el tram entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell. Perquè l’R4 recuperi la normalitat absoluta encara faltarà que el servei entre Terrassa i Manresa recobri completament el pols.
En unes declaracions recollides pel mitjà RTV Vilafranca, Nadal va assegurar als responsables reunits, entre els quals hi havia l’alcalde de la capital de l’Alt Penedès, Francisco Romero, que el servei de bus activat fins ara a causa del tall es mantindrà de cara a complementar el servei de tren, tal com es continua fent als trams Terrassa-Manresa de la mateixa R4 o en el trajecte entre Blanes i Maçanet-Massanes de l’R1.
Com que es tracta de la línia en què es va produir l’accident, l’R4 ha sigut una de les més perjudicades pels diversos talls, obres d’emergència i limitacions de velocitat que s’han registrat en l’entramat ferroviari català aquestes setmanes, malgrat que va ser el primer punt en què els operaris d’Adif van començar a actuar després del fatídic sinistre. De fet, ja fa setmanes que el talús que va provocar el sinistre ha sigut reparat pels equips de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, atès que es tracta d’un mur de contenció de l’AP-7. Els tècnics, però, no havien considerat oportú encara que es reobrissin les vies per al servei comercial de Rodalies. Els trens, això sí, van començar a circular en fase de proves en sentit nord fa dues setmanes, just el dia en què feia un mes de l’accident.
Amb l’aixecament d’aquest tall, ja només són tres els trams de Rodalies tancats a causa de les incidències detectades després de l’accident: el que va de Riba-roja d’Ebre a Reus a l’R15 de Regionals, el que queda entre la Garriga i Puigcerdà o la Tor de Querol de l’R3, i el trajecte curt entre Martorell i Rubí de l’R8. A més, es manté activa la suspensió del trànsit ferroviari entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga de l’R3 per obres de desdoblament i la de l’R7 per obres de remodelació a l’estació de Montcada Bifurcació.
Potència elèctrica
La incidència del dia, però, es va registrar ahir al corredor sud de Rodalies. Quan falten pocs dies perquè les obres de manteniment comencin en aquest mateix punt, un tren de l’R2 Sud va quedar atrapat als túnels de Garraf durant una hora i mitja. Segons va informar Protecció Civil, una avaria al pantògraf va provocar que els combois a l’interior del túnel perdessin la potència elèctrica, de manera que van haver de ser remolcats fins a l’estació de Garraf.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul