Fauna
La meitat de les espècies migratòries del món estan en declivi
Valentina Raffio
Cada any, milers de milions d’animals emprenen viatges extraordinaris a la recerca d’aliment, climes més temperats i un entorn més amable en el qual prosperar. Aquests desplaçaments, que fa milions d’anys que sostenen l’equilibri de tots els ecosistemes del planeta, passen avui un dels seus moments més delicats. Segons adverteix un informe de les Nacions Unides, el 49% de les espècies migratòries protegides per tractats internacionals es troben en una preocupant situació de declivi. Els registres també adverteixen que el 24% d’aquestes espècies pateixen perill d’extinció. La situació d’aquests animals, afirmen els experts, és crítica.
L’anàlisi, preparada amb motiu de la cimera internacional sobre espècies migratòries que tindrà lloc a finals de mes al Brasil, llança un missatge directe als governs d’arreu del món i reclama el desplegament de "mesures urgents" davant el que molts científics consideren un senyal clar d’alarma. L’estudi recorda que les espècies migratòries compleixen funcions essencials per a la salut del planeta, atès que són les encarregades de pol·linitzar plantes, transportar nutrients entre ecosistemes, controlar plagues, contribuir a l’emmagatzematge de carboni i, al capdavall, sostenir ecosistemes dels quals depenen milions de persones arreu del món. El problema, segons afirmen els experts, és que les rutes que vehiculen la vida d’aquests animals estan cada vegada més fragmentades i, en general, les espècies estan exposades a cada vegada més perills durant les peregrinacions.
L’estudi posa èmfasi en el fet que, tot i que la situació general de les espècies migratòries continua sent molt preocupant, es comencen a detectar alguns brots d’esperança. Entre les recuperacions més encoratjadores hi ha l’antílop saiga, l’òrix blanc i la foca monjo de la Mediterrània.
