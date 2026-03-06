Successos
Un incendi a la bodega d’un ferri de GNV obliga a desallotjar 200 passatgers de la ruta Mallorca-Barcelona
El vaixell va estar gairebé dues hores aturat al mar a causa del succés
Així va ser l’odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma
Nuria García Macias
El ferri 'Venezia', de la naviliera GNV, torna a protagonitzar un **incident tot just tres dies després que una veïna d’Eivissa relatés l’odissea que va viure dimarts passat durant la seva travessia des de Barcelona en aquest mateix vaixell. Si aleshores els passatgers van denunciar diversos incidents durant el viatge, aquest dijous la situació va ser encara més tensa mentre el vaixell, que feia la ruta Mallorca-Barcelona, en declarar-se un incendi a la bodega de vehicles mentre navegava, segons expliquen alguns passatgers.
Antonio Hernández, transportista de mercaderies que viatjava amb el seu camió a bord, ha relatat com es van viure els moments d’incertesa entre els passatgers que es trobaven al ferri. Segons explica, la travessia ja va començar amb retard, un episodi que últimament es repeteix a la companyia. "Normalment, el vaixell surt a les 11 hores, però aquesta vegada ho va fer cap a les 12, cosa que ja va suposar un retard del viatge", assenyala Hernández.
Diverses hores després d’haver salpat, cap a les 17 hores, la megafonia del vaixell va emetre un avís d’emergència i la tripulació va començar aleshores a desallotjar les cabines i a concentrar els passatgers en una mateixa zona del vaixell. "Ens van treure a tots de les cabines i van activar el protocol antiincendis. A unes 200 persones ens van portar a la zona del bar i allà ens hi van ficar sense explicar-nos què estava passant". I continua: "Sabíem que alguna cosa es cremava perquè feia olor", explica Hernández.
"Estàvem tancats com gossos"
Durant aquells moments, els passatgers gairebé no van rebre informació sobre el que estava passant. Mentrestant, el fum va començar a colar-se pels buits de l’interior de l’embarcació a la zona on es trobaven "amuntegats". Hernández confessa que estaven "molt espantats", no comprenien què passava: "Estàvem tancats, com gossos, vèiem una columna de fum".
"El fum va començar a colar-se i no podíem respirar bé, els dèiem que obrissin un espai per poder sortir a agafar aire, però ens deien que no. Al final la tripulació va acceptar obrir un espai perquè pogués entrar aire i llavors ja ens vam calmar una mica", relata el transportista.
Posteriorment, la tripulació va informar que l’origen de l’incident es trobava al garatge número 3 del ferri, on s’havia declarat un incendi que, segons els van explicar, es va iniciar en un vehicle elèctric i va acabar afectant també un camió de mercaderies. Durant l’emergència, el vaixell va romandre aturat en plena travessia. "Vam estar gairebé una hora i mitja aturats en alta mar, amb els motors apagats i sense moure’ns", assegura Hernández.
Un cop controlat l’incendi, el vaixell va reprendre la navegació i va arribar a port cap a les 21 hores. Tanmateix, els passatgers tampoc van poder desembarcar immediatament i van haver de romandre a la mateixa àrea comuna on havien estat tancats. "Quan vam arribar tampoc ens van deixar sortir. Això sí, van tenir el detall de donar-nos de sopar", comenta.
Tanmateix, els viatgers no van poder abandonar l’embarcació fins cap a les 23 hores, quan els serveis d’emergència que van acudir al port van acabar de revisar el que havia passat i d’aixecar acta del sinistre. "Bombers i Guàrdia Civil van haver d’intervenir i donar part abans de permetre el desembarcament", conclou Hernández.
Finalment Hernández, originari de Calamocha, a Terol, va haver de fer nit a Hospitalet de Llobregat. Malgrat els moments de tensió viscuts durant la travessia, l’incident es va saldar sense danys personals entre els passatgers, segons informa el transportista.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima