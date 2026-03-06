Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El periodista David López Frías, premiat per Andema

Andema

L’Associació per a la Defensa de la Marca (Andema) va distingir ahir en els premis de periodisme Javier Navarro el reporter d’EL PERIÓDICO David López Frías (centre) pel seu article La ruta de les falsificacions: d’un ‘zulo’ a Bangladesh al passeig marítim del teu poble.

